Война с памятниками в Европе - прямая дорога к настоящей войне

Цветы у монумента Освободителям Риги 12 мая 2022 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рижская дума, как и ожидалось, одобрила снос Памятника Освободителям Риги. Напористость и спешка националистических властей Латвии в этот раз довести дело, о котором так давно мечтали, до конца, говорит о том, что они решили воспользоваться ситуацией, чтобы «раздавить раз и навсегда» постоянно тлеющее сопротивление русскоязычных жителей страны.

До сих пор нейтрализовывать протестный потенциал русского меньшинства, как правило, удавалось. Если в 2003-2004 годах русскоязычная община мощно выступила против перевода обучения в школах только на латышский язык и добилась отмены планов министерства образования, то пару лет назад протесты «сдулись», и русский из школьных программ и даже в детских садиках исчез. В Латвии в последние годы закрыли практически все русскоязычные СМИ, а российские просто запретили. Латышский национализм, замешанный на давней симпатии немецкому фашизму, казалось бы, победил в стране окончательно.

Однако так бывает не только на Украине: думали, что перемога, а оказалось - зрада. Слишком жесткие и брутальные действия латышских властей по выжиганию памяти о Победе над фашизмом могут привести к обратному результату. Придавленные откровенным латышским расизмом «неграждане» и принуждаемые к латышской идентичности русскоязычные граждане Латвии способны повести себя не так, как ожидали правящие.

Русский парень Александр Стефанов, гражданин Латвии, развернувший на улице в День Победы российский флаг, был арестован по обвинению в «оправдании геноцида» (!?). Известного политика страны, депутата Европарламента нескольких созывов Татьяну Аркадьевну Жданок, пришедшую поддержать противников сноса памятника, тоже задержали. В центр Риги стянули спецназ, Ратушную площадь, где должен был пройти митинг защитников монумента, закрыли металлическими заборами.

Чего так боятся власти Латвии? И почему им так ненавистна память о нашей Победе? Понять это поможет свидетельство узницы Рижского еврейского гетто, недавно опубликованное в сборнике рассекреченных документов о войне СВР России: «Первые немецкие части вошли в Ригу. Молодые латыши и латышки (интеллигенция) выражали свою благодарность за “освобождение”, бросая цветы на дорогу, по которой шли немецкие части. Моторизированные части проезжали по городу, и народная толпа восторженно приветствовала их.» Памятник немецким «освободителям», если бы такой был, латышские власти снести бы никогда не захотели. Но кто знает, может, еще и воздвигнут?..

Пикет рижских националистов в центре города. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас в центр Риги для противостояния защитникам Памятника Освободителям подогнали укронацистов с флагами Украины и фашистской символикой «Азова». Полиция их охраняет. Очевидная провокация: сшибка, по замыслу, должна показать силу нынешних латышских, украинских и прочих нациков, которые покажут этим «ватникам»…

Украина, как чернильное пятно, расплывается по Европе. Укронацисты вдохновляют на «решительный бой» прибалтийских соратников. Война с памятниками означает войну памяти. А поруганная память - прямая дорога к войне настоящей. Так что агрессивная наглость Киева может аукнуться в Риге. Если только там это понимают.

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