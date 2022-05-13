Басков резко осадил Собчак: "С ума сходят даже те, у кого и ума-то никогда не было"

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак остра на язык. Телеведущая не прочь высмеять звезд шоу-бизнеса. На этот раз досталось Николаю Баскову. Впрочем, натуральный блондин оказался мужчиной не робкого десятка.

Ксения Собчак сравнила Николая Баскова с Лениным. Жена Константина Богомолова опубликовала две фотографии. На одной из них предстал золотой голос России, анонсирующий свой концерт. Он элегантно держится за лацкан пиджака.

Блондинка тут же разместила известный снимок с вождем мирового пролетариата. В одной руке Ленин держит кепку, а другой взялся за край пальто. "Следите за руками", - подписала Ксения фото.

Басков такой дерзости терпеть не стал. Он резко осадил обидчицу.

"Ну что сказать. Весеннее обострение удивительная вещь. С ума сходят даже те, у кого и ума-то никогда не было", - сделал Николай смелое утверждение.

Пока Собчак никак не отреагировала на едкий комментарий артиста. Но, зная ее, можно утверждать - без ответа сей выпад она не оставит.

Кстати, накануне блондинка разоткровенничалась. Ксения рассказала о своих родах. 18 ноября 2016 года у телеведущей появился на свет сын Платон. "Никто не может понять, почему я решила ребенка рожать сама. Все говорили: «Что ты не делаешь кесарево?» Я говорю: «Слушайте, я хочу попробовать вообще это сделать без наркоза даже». «Ты сумасшедшая? Зачем? В 21-м веке!»", - поделилась она.

Знаменитость пояснила, зачем пошла на ужасные мучения. "Это - такая вещь, которая может быть в моей жизни один раз произойдет…" - резюмировала воспитанница "Дома-2".