После секс-скандала и травли Кевин Спейси впервые с 2017 года получил большую роль

Кевин Спейси в сериале "Карточный домик".

Как бы не травили Кевина Спейси, звезду «Красоты по-американски» и «Карточного домика», а убить волю и тягу артиста к искусству не удалось.

Доказательств вины актера так и не нашлось, дело развалилось в суде, но спасать репутацию Кевина было поздно — в Голливуде всем наплевать, чем закончился процесс и где там справедливость, поэтому некогда кумира публики просто отстранили ото всех проектов.

Он триумфально возвращался с чтением поэмы о несломленном боксере.

Затем получил небольшую роль в детективе, спродюсированном русским.

И вот теперь, впервые с 2017 года, сыграет крупную роль. Спейси утвердили в картину «1242 — Выход на запад», посвященную событиям 1242 года. В центре исторической драмы — фигура хана Батыя, внуке Чингисхана, возглавившем часть Монгольской империи.

Согласно сюжету одиозный военачальник, выигравший сражения в Китае и Персии, в 1242 году прибывает в Европу, где встречает сильно верующего человека. Именно эта встреча, по версии сценаристов, и стала фатальной для хана Батыя роковой. Ведь растроганный воин остановил вторжение в Европу, а затем и утратил власть.

Нет, Кевин не перевоплотится в образ монгольского правителя, ему досталась роль другого злодея — итальянского кардинала, антагониста главного героя.

Фильм — европейский, режиссер его — венгр Питер Соос. Однако без звезд Голливуда не обойдется: помимо Кевина Спейси в фильме заняты Кристофер Ламберт («Горец», «Смертельная битва») и Эрик Робертс («Темный рыцарь», «Поезд-беглец»).

Голливудский актер Эрик Робертс.

Если снимать фильм будут венгры — в Монголии и Венгрии, то «собирать» его взялись крупные британские киностудии LipSync, Pinewood Studios и Abbey Road Studios, так что для Спейси такой проект можно считать определенной удачей: это не местечковый спагетти-вестерн. Съемки картины начнутся в октябре 2022 года.