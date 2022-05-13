Отец Андрей Ткачев: «Россия сражается с мировым Антихристом»

Протоиерей храма святителя Василия Великого, Отец Андрей Ткачев.

ЕСЛИ ПЛОХИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ТЫ ПЛОХОЙ, ЗНАЧИТ, ТЫ ХОРОШИЙ

- Пасха в этом году, как и День Победы, как и Великий пост, все не такое, как всегда. Я думаю, что многие, говоря по-церковному, находятся в искушении. А люди светские – в некоторой растерянности. Как вы думаете, как простому человеку с этой новой реальностью примириться и сжиться?

- Ковид же тоже многое поломал. Кстати, Зеленский первый озвучил идею «Пасха – дома». Потом ее разнесли по миру. Это была шокирующая новость. Получалось, что из страха смерти христиане отказываются праздновать победу над смертью. Так что перебаламученная жизнь уже была. Просто поменялась форма.

Конечно, первая реакция – это хочется вернуться в зону комфорта. Быстрее. Как знаете, говорят, эмигранты первой волны долгие месяцы не распаковывали чемоданы - ждали, когда умрут большевики.

Нам нужно понять, что начались тектонические сдвиги и критическая сумма изменений накоплена. Она копилась десятилетиями, в мирное время. Потому что именно мирные времена рождают. Мирные, сытые, наглые, безбожные, ленивые, многогрешные. Такие тупые, предательские времена накапливают критическую массу, которая называется «войной». Если вы в мирное время ничего не решаете, значит, все будет смываться другими средствами. Но либо руки не доходили, либо не понималась проблема, либо не хватало сил. Так что это все законно, это не снег на голову.

Был такой господин Чаадаев. Он во время Крымской войны, которая катастрофически закончилась для нашего государства - предательство Австрии, большие потери. Общество было потрясено. И в салонах все притихли, все плакали - Чаадаев в это время начал смеяться, в наглую, открыто хохотать. И ему поставили на вид, что он наглец, не патриот, такой-сякой. А он им сказал: «Я-то плакал все годы, когда вы смеялись». Плакать надо было раньше. И бояться нужно в мирное время. Это закон жизни.

Так что я это нахожу все неизбежным, закономерным. И даже в более мягких формах, чем мы того заслуживаем.

- Может, это только пролог?

- Это, конечно, не финал. И даже не миттельшпиль. Это мировая проблема. Вопрос вообще не в Украине. Скрипят плиты под ногами - большие идеологические плиты. И наверху рушатся целые города.

Как будет дальше, зависит от очень многих факторов. В том числе от духа народа, от степени его взбодренности, трезвенности. Нужно взбодриться и понять, что рушится именно карточный, блудный вавилонский мир, к которому мы принюхались, и нам было хорошо.

- И нам не пахло.

- Мы принюхались. Жабу варили на медленном огне, уже вода булькала, а жаба была в зоне комфорта.

- Война для человеческой истории дело очень привычное. За исключением последних 70 лет, для Европы. Во всем остальном мире войны не прекращались. Но для России есть непривычная специфика: в нашем культурном коде есть ощущение, что мы же практически свет миру, богоизбранный народ, а тут нас все ненавидят, причем, не стесняясь. С этим-то как быть? Многих людей ужасно ломает именно от этого.

- Если убрать эмоции и включить холодный разум, то он скажет: «Это классно. Ты ненавидим так, как ненавидимы были богоизбранные евреи в этом «громокипящем кубке» языческих народов».

- Объясните.

- Это доказательство от противного. Ругань со стороны негодяя – это же некая форма похвалы. Если тебя ругают люди, которые выступают за 62 гендера, за свободную смену пола, за отсутствие папы-мамы - пойми, что тебя ругают именно за то, что ты в себе не ценишь. Ты, может быть, на семью смотришь традиционно. А так и должно быть. Ты должен переосознать, что это не просто было всегда, а это нечто божие. Пусть интуитивно, пусть в силу привычки, но ты именно этого и держишься. И ты объект ненависти со стороны таких сатанинских реформаторов.

Россия – это реально суверенная страна, которая платит ненавистью к себе за этот суверенитет. То есть мы ненавидимы за то сокровище, которого в себе не знаем, вот что еще очень важно.

По определению от противного - вокруг тебя собралась такая хорошая шайка из современных воров (не Костя Сапрыкин, что щиплет на Замоскворечье по трамваям), которые опустошают бюджеты целых стран и сходят с от того, что им больше нечего хотеть, с ними будет шайка трансвеститов, сатанист на заднем плане, какие-то неоязычники, завсегдатаи травести-клуба - когда эта пестрая толпа соберется вокруг тебя и скажет, что ты очень плохой человек, всем мешаешь, ты вдруг с ужасом узнаешь, что ты не такой как они, то есть хороший. Так что это очень по-христиански.

Евреи были ненавидимы не за пейсы, не за шляпы, а потому что они другие. И что у них есть то, чего нет у всех остальных. Поэтому роль нового Израиля – русской цивилизации – повторять и психологические реакции в отношении себя. Это неприятно, но хорошо.

АНТИХРИСТА РОДЯТ ХРИСИТАНЕ

- При всем том, что нам противостоят трансвеститы, грешники, сатанисты, с той стороны Америка, президенты которой принимают присягу на Библии. Британия, где по-прежнему королева, у которой на троне крест. А с нашей стороны, в лучшем случае, язычники. Китайцы, индусы, исламский мир – тоже не вполне христианский. А сражаемся мы с такими же русскими, часть из которых называет себя украинцами, ходят в ту же самую православную церковь.

- Ералаш, конечно, полный. С точки зрения прямого взгляда – Вавилон.

Мир в определенном этапе своей истории будет единым. Финансово, информационно, психологически. Что мы чувствуем уже кожей - Чихнул в Токио, услышали в Дели. Этот единый мир должен полюбить ложь и возжаждать отца лжи - и тогда будет тот пресловутый антихрист. Вся эта каша сварится в конце концов усилиями бывших христианских народов.

Получается, что христианская цивилизация в лице России, выступает открыто против антихристианской, глобальной, претендующей на полную глобальность цивилизации Запада. Антихрист родится из бывших христиан: свобода нужна, равенство нужно, братство нужно, богатство нужно, власть над миром нужна, сам Христос не нужен. Вот это и есть антихристианская цивилизация.

Нам, при всей парадоксальности нашей истории, при еще недавно открытой атеистичности нашего государства, как-то удалось сохраниться. Это парадокс, одна из исторических странностей. И нам сегодня необходимо стать более христианской страной, чем мы были, во все века своей истории.

Вот почему я думаю, что в этой странной компании нам будет хорошо. Потому что антихриста они не родят. Китайцы не родят антихриста никак. Просто никак. Индусы тоже.

- А в этой войне где место несчастной Украины?

- Это наши люди, которые претерпели какую-то мутацию, над ними испытали какое-то психологическое оружие, что ли. Происходит гражданская война между теми, кто был наш, но перестал быть нашим. На Балканах между сербами и хорватами то же самое.

- Там вера, по крайней мере, разная.

- Украинские хорваты - это галичане. Они, кстати, имели общее австро-венгерское прошлое. И те, и те были под одной короной. Так что у Украины есть своя Хорватия – это Галиция. Они по вере, по ментальности чистые хорваты в этом смысле.

Кстати, между сербами и хорватами в течение долгих столетий не было никаких взаимных претензий и противоречий. Взаимные претензии, как вулкан из-под земли, вырвались только в годы первой мировой и после первой мировой. С хорватами что-то сделалось. Они почему-то решили, что сербов нужно либо всех уничтожить, либо тех, кто не уничтожился, нужно выгнать навсегда.

Что-то случилось и с нашими. Почему они так и говорили про хорватский сценарий - полную ликвидацию населения. Так что там есть очень большие параллели.

Украина – это полигон для отработки психологического оружия. Собственно, вина украинцев может заключаться только лишь в отсутствии ментальной хорды.

- Митрополит Онуфрий, глава Украинской православной церкви Московского патриархата, не просто выступил против спецоперации, что по-человечески было бы понятно, а обратился к Путину с просьбой. Отпустить «азовцев». Для него же не секрет, что это упыри просто.

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Митрополит Онуфрий. Фото: Анна Марченко/ТАСС

- Ни у кого нет сомнений, что это очень уважаемый, достойный человек, ничем себя не запятнавший. Если бы за ним были папки компромата, мы видели бы совершенно другого Онуфрия. Я все списываю на… Ну, представьте, что у тебя через дорогу, например, гестапо. И как назло, его начальник захаживает к тебе время от времени, то чаю попить, то проповедь послушать.

РУМЫНЫ И БОЛГАРЫ ТОЖЕ ПРОТИВ НАС ВОЕВАЛИ

- Многие впадают в такой, в общем, слегка театральный драматизм и говорят: «О, боже мой, вы разрушили это вековое братство, и теперь действительно мы никогда не будем братьями, навсегда поселилась ненависть между русскими и украинцами». Причем в головах у них политические украинцы и политические, наверное, какие-то русские.

- Во-первых, события последних дней, скажем, фотокорреспонденция или видеоролики из Херсона нам показывают другую картину совершенно. Какой-то американский конгрессмен говорил: «Дайте мне кнопку от телевизора, и через три года будет другой народ». Кроме этого, смотрите, сколько русской крови пролито, например, на Шипке, возле Плевны и в других городах и весях болгарской независимой республики. Чем платят болгары нам (политические болгары)?

- Традиционно предательством.

- При том, что там царь Борис, православие и т.д. – но с Гитлером вперед, в атаку.

С другой стороны, интересный факт. Когда Адольф Алоизович «Drang nach Osten» провозгласил, с нами же воевали и румыны, и финны, и словаки, и чехи, и венгры, и болгары, и кого там только не было. То есть весь Евросоюз воевал тогда с Советским Союзом. Но мы их коллективно называем немцами. Какой-то особой обиды у нас, например, к венграм или к румынам вообще нет. Это все смылось. Под Сталинградом погибло 185 тысяч итальянцев. Кто-нибудь из нас воспринимает Италию как агрессора?

- Даже к немцам отношение вполне себе мирное и уважительное.

- Более того, бившие морду друг другу люди знают, что потом они хорошо дружат. А те, кто не дрался, имеют иллюзии.

Это все ерунда с точки зрения исторической будущности. Психологически украинец, он же тоже разный. Нельзя сравнить жителя Полесья и жителя Закарпатья или галичанина с крымчанином (когда он был в Украине). Это разные цивилизационные типы.

О каком братстве вы говорите, что мы нарушили? Если то, что было, вы называете братством, то его нужно было разрушить. Никто же сейчас не перестраивает хрущевки, их сносят. Реновация заключается в сносе старого, обветшавшего и построении нового.

Поэтому история покажет, что все не так линейно. Там есть вечные друзья, есть люди, которые держат нос по ветру и меняют свою позицию и есть люди, которые умеют сравнивать, например, стреляют - не стреляют, платят пенсию – не платят пенсию, бензин по 40 или бензин по 80. Для них это очень важно. Там есть всякие.

И я не боюсь в этом смысле будущего. При правильной политике (внутригосударственной, социальной), при правильной информационной политике, при правильных церковных отношениях эти раны зализываются, залечиваются.

ПОБЕДИМ, ЕСЛИ ДУША ПРОСНЕТСЯ

- Собственно, главное условие-то для того, чтобы раны зажили и зализались, - мы победим?

- Аминь. А как иначе? Враг будет разбить, победа будет за нами. Только нужно понимать, что душа народная должна проснуться. Ведь воюет не только тот, кто на передовой или в штабе чертит карандашом по карте. Воюет оборонпром, воюют все, кто по голосу совести рекрутирован на культурном, информационном фронте, волонтеры. Воюет всякий, который жертвует какую-то копейку свою пенсионную или зарплатную на нужды армии. Народная душа должна встрепенуться и мобилизоваться. В духовном отношении мобилизоваться. Когда дух бодр, он повлечет за собой эту дрожащую плоть. А если дух будет метаться, колебаться или спать, то дрожащая плоть вообще перечеркнет жизнь.

Обстрел территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: REUTERS

Ну и, конечно, мы не имеем права не побеждать. Мы ведь не за себя воюем. Мы воюем за возможность продолжения жизни и мира вообще.

ДОБРО - ПОСТРАШНЕЕ «ИСКАНДЕРА»

- Вы полны оптимизма, я полон оптимизма, а иногда вот так осматриваюсь и у меня такое ощущение, что крыс-то, в общем, многовато. Часть из них сбежала с корабля сразу (что неплохо, наверное), а часть осталась здесь. Дух народный, может быть, а вот те, кого принято называть «элитой»… Правда верите в то, что и в них что-то поменяется, что они не превратятся в коллективного Тинькова?

- Я разделяю вашу тревогу. Эти люди делятся на несколько внутренних категорий. Наверное, там есть те, которые просто уверовали в предъявленную повестку - «в жизни смысла нет, кроме личного обогащения». Если дать человеку другую повестку, возможно, у него будет когнитивный диссонанс, он впадает в состояние паники: «я всю жизнь яхты строил, а их взяли и махом арестовали». Это обидно. Современная повестка, она сбивает вообще все бантики с этих коровьих рогов, и появляются новые смыслы. Если новых смыслов не появится, этим людям надо просто закончить жизнь самоубийством.

Я верю, что есть люди, у которых появятся новые смыслы - Родина, воскресший Христос, личная совесть, память предков, моя семья, солдатик, воюющий на передовой. Это должно воскреснуть перед сознанием каждого человека, в ком душа не умерла. Есть, конечно, спящие, которые куплены с потрохами.

- А как произойдет самоочищение элиты? Либо замена ее на новую? Условно говоря, берем какое-нибудь ведомство, там сидит самый главный - правление. Они привыкли раз по 7 в год ездить за границу. И им по кайфу было в той жизни. И вот раз – и их лишили всего. И они ненавидят все это, что приключилось. Что с ними сделать-то?

- Ну, постараемся им объяснить, что нужно ехать на Байкал, на курорты предгорий Кавказа, в Ессентуки водичку пить. Мы постараемся им объяснить, что нужно тратить деньги здесь.

- Добром?

- Добро – страшная сила, даже без кольта и без «Искандера».

- А кого вразумить не удастся - на мороз?

- Есть же травники, которые травой лечат, есть гомеопаты, которые какие-то шарики дают человеку, а есть хирурги, которые вырезают то, что шарики не вылечили. Все это есть. Чего мы будем забегать? Мы будем их уговаривать сначала. Мы будем говорить им: «любите родину…

- Здесь здорово».

- Часто у предателей в погонах или у предателей в дорогих пиджаках есть хорошие жены, которые молятся о них. У них есть дети, которые могут быть патриотичнее своих отцов. Отец с кишками продан как бы, а сын пошел в ВДВ служить, например. Такие примеры тоже есть.

А дальше уже трава, то есть некое снадобье для лечения болезни. Но если уж трава не лечит и слово не помогает, тогда операция, тогда нужен нож.

КТО ВИНОВАТ?

- А есть вина России в том, что Украина дошла до жизни такой, что ее забросили на 30 лет, смотрели, как это все меняется, а сейчас приходится с хирургическим ножом?

- Есть, конечно. Вы вспомните, допустим, Черномырдина (царство ему небесное) - посол в Украине. Он вырос в атмосфере нефти и газа, как он сам про себя говорил, «лучше водки хуже нет» и прочее. Он вошел в нашу историю не как политик, а как творец афоризмов. Конечно, мы проглядели многое.

Русская цивилизация чем хороша? У нас всяк за всех виноват. В отличие от всех других, жадно ищущих виноватого – виноват он, виноваты они, жидомасоны, Путин и т.д. Короче, все занимаются поиском врага для обеления собственной персоны. У нас есть сакраментальная фраза – русский тем хорош, что про себя хорошо не думает. И моя вина есть в этом всем, и ваша вина в этом всем. И в этой политической ситуации, конечно, запущенное все было. И по вине Российской Федерации, без сомнения, запущено тоже. Но мы не ищем виноватых. Здесь пока до Нюрнберга мы еще не дожили.

- Даже его не видно еще, он за горизонтом.

- Пока за горизонтом. Но СКР работает, папки пишутся, собираются, на полки складываются. Так что потом, на будущем Нюрнберге, кто-нибудь возьмет на себя труд проанализировать, каким же образом мы упустили нашу сестричку и допустили ее до беснования.

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