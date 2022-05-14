Военная спецоперация на Украине 14 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на территории Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 мая 2022 года.

Соединенные Штаты могут приостановить поставки оружия Украине. Приостановление поставок возможно в том случае, если американский сенат не поддержит проект о выделении новой помощи до 19 мая 2022 года.

Российские вооруженные силы уничтожили высокоточными ракетами штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ, которые находились в районе населенных пунктов Золотое и Врубовка на территории ЛНР.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает Крым частью России, а также не собирается говорить об автономии Донецкой и Луганской автономных республик (ДНР и ЛНР), отметив, что данные вопросы необходимо «отставить», поскольку они осложняют процесс мирных переговоров, а также встречи глав Украины и России.

Международное сообщество должно рассмотреть новые материалы России о военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин. По словам зампостпреда, деятельность в области оружейных разработок должна вызывать большую обеспокоенность у международного сообщества.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

13 мая:

23:09 Министр обороны Украины заявил, что Киев намерен довести число военных до 1 миллиона

22:55 Минобороны сообщило о спекуляциях с талонами на топливо для скорых в Харьковской области

21:34 Поставки вооружений Украине из США могут приостановиться, если сенат не поддержит проект о выделении новой помощи до 19 мая – Пентагон