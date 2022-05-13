Ваше оружие подарило нам свободу: в Мали сотни человек вышли на пророссийский митинг

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

БРОНЕЖИЛЕТ ИЗ КАРТОНА

Пятница в большинстве стран — день полувыходной. Уходишь с работы вскоре после обеда на поиски приключений — в парки, кафешки, диско-клубы…

Вот только в Бамако, столице африканской республики Мали, ничего из перечисленного почти нет. По ВВП на душу населения — 190-е место, сфере услуг и досуга (в нашем понимании) неоткуда взяться. Притом, что Мали — №1 в Африке по экспорту хлопка, и №15 в мире — по золоту. Так почему у людей нет денег?

Потому, что Мали вместе с прочей Западной Африкой была французской колоний. И хотя республика уже 62 года как независима, по сути-то ничего не изменилось. До самого недавнего времени Елисейский дворец дёргал тут за все нити — и закрывал глаза на самую дикую коррупцию местных лидеров. Ибо таковая была просто выгодна.

Мне рассказывали: однажды прежнее правительство заказало для армии бронежилеты. Цена по документам — 150 евро, в реальности — 5 евро: вместо бронепластин — картон. А «бакшиш» в 145 евро выведен… правильно, во французские банки, где местная элитка привыкла хранить активы. Неудивительно, что с такой «заботой» национальной армия терпела поражение за поражением от террористов-исламистов, набегающих с севера через дырявую границу из пустыни Сахара.

В конце концов в августе 2020 года терпение военных лопнуло, молодой полковник-патриот Ассими Гойта прогнал старых (во всех смыслах) коррупционеров и взял власть в свои руки. И, подобно африканским лидерам советской эпохи, начал сотрудничать с Москвой. Благодаря российскому оружию — от террористов освободили целые регионы.

Жители Мали уважают своего лидера Ассими Гойту, охотно фотографируются рядом с его портретом. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Всё это не понравилось Елисейскому дворцу. Оказывается, международные проблемы можно решать без его участия! Тогда с подачи французов — против Мали ввели санкции, заморозили активы (и без того нищей страны!) в международных банках на сотни миллионов евро.

Вот тысячи малийцев по пятницам и ходят на митинги, как на праздник, — показать, насколько они «благодарны» Франции за её «заботу» о чёрных жизнях.

МИТИНГ ПРИ +41

И вот — в два часа дня начинается. Перекрёсток центральных улиц у монумента Независимости перекрыт. Из-под земли возникают африканские торговцы фруктами-водой-снадобьями, раскладывают товар по периметру площади. Всё логично: людей много, кто-нибудь всяко купит.

На наши северные митинги это мало похоже. Зажигательная речь оратора — музыка — танцы — и снова речь. По толпе снуют мальчишки, раздают пакеты со льдом. Температура — плюс 41, удар может хватить даже привычных к солнцу африканцев. Но, несмотря на жару, люди больше часа стоят вокруг сцены-монумента, повторяя лозунги. Те понятны без перевода. «Свободу Мали», «Ура России», «Патриоты, сплотимся», «Да здравствует Ассими Гойта».

Митинг, несмотря на жару выше 40 градусов, собрал порядка 3-4 тысяч человек. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Приходит делегация женщин. Это малийки, поддерживающие мужей-солдат, — многие из которых проводят на антитеррористических операциях в пустынных районах по 6-8 месяцев. Впрочем, и в самОй армии Мали — офицеры прекрасного пола тоже есть. Не от хорошей жизни: из-за длительных гражданских войн — женщин тут больше, чем мужчин. Вот они и заменяют выбывших.

Ещё ходоки — целая общественная организация под названием «Группа патриотов Мали — за кооперацию с Россией». Многие малийцы старшего поколения учились в СССР, знают русский. Включая и некоторых членов «правительства патриотов» при Ассими Гойте. Сейчас местную молодёжь в российские вузы тоже принимают. В количестве 30-40 студентов в год (не считая военных). Впрочем, не будем о грустном…

Я хочу снять эффектный кадр сверху, пытаюсь забраться на верх одноэтажного домика. Ни лестниц, ни уступов — но африканцы уже толпятся там на плоской крыше, размахивают российскими флагами. Понимаем друг друга без слов — их сильные руки втаскивают меня на высоту. Случайно роняю крышку фотоаппарата — чёрные парни её бережно поднимают, возвращают мне. Такого радушия, как в Мали, я мало где видел.

В Мали благодарны России за помощь в борьбе с террористами. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

С высоты можно оценить масштаб. Считая прилегающие улицы — пришло, думаю, несколько тысяч.

Ладно, кадры сделаны, скидываю их прямо на ходу, через внешний модем, в дорогую редакцию.

ЧУЖИЕ ТУТ ТОЖЕ «РАБОТАЮТ»

— Возвращаемся в отель? — спрашиваю у провожатого-малийца.

Тот делает неопределённый жест:

— Нет, лучше сбросить «хвост». За тобой могут следить.

— Кто?

— Французы не смирилась с тем, что их вышвырнули. У нас же — богатства, золото… Они мечтают вернуться.

Мы катим по задворкам Бамако, останавливаемся в подворотне у неприметной двери. За ней — ресторан… или, вернее, столы и стулья под крышей.

И вуаля, на ловца и зверь. За соседним столиком две сухопарых дамы беседуют с местной темнокожей девушкой.

— Нечасто увидишь тут европейцев, — говорю им по-английски. — Откуда вы?

— Франция, — неохотно отвечает одна.

Мы пьём чай, слушаем их разговоры. А они — наши. Женщины спрашивают у юной малийки что-то насчёт «анкеты на паспорт».

Этих дам, если что, я заснял на видео, но из этических соображений не выкладываю. Может, действительно, не шпионки (то есть, простите, сотрудницы НКО, некоммерческих организаций), — а сборщицы сахельского фольклора. Или орнитологи…

Ладно, девушка заканчивает беседу с француженками, выходит. Мы за ней. Мой провожатый невинно вопрошает:

— Привет, о чём болтали?

Та смущается и молчит.

Что это было — могу предположить. Французские «гуманитарщики» (обычно эти люди работают под вывеской всевозможных НКО) ищут среди молодёжи потенциальных лидеров, вербуют их, если называть вещи своими именами. В качестве пряника — возможность переехать во Францию… когда-нибудь, после выполнения задания. Поэтому, предполагаю, и разговор за соседним столиком шёл про «анкеты на паспорт».

«БУДЕМ РАДЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К РОССИЙСКИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ»

Мои догадки подтверждаются после беседы с местными.

— Всё прошлое правительство (до прихода Гойты) было коррумпировано сверху донизу, — говорит мне депутат Переходного парламента Мали — Абубакар Сидик Фомба. — И Франция тому способствовала.

При этом потомки галлов не брезгуют грязными политтехнологиями. Так, под давлением Мали французы недавно оставили одну из здешних военных баз — Госси. Тогда они заплатили местным жителям, чтобы те устроили фейковый митинг. Типа, «умоляем, солдаты Макрона, не уходите». Хотя в такую «народную волю» мало кто поверил. Любой знает — французов тут не любят.

Депутат Переходного парламента Мали Абубакар Сидик Фомба и корреспондент "КП" Эдвард Чесноков. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Вы спросите: почему? Не в последнюю очередь — за снобизм. Поняв, что «ФрансафрИк» начинает сыпаться, Макрон недавно всё же попытался наладить отношения с Гойтой. Предложил полковнику встретиться и провести переговоры… в аэропорту Бамако, точно тот — курьер из доставки пиццы. Малийцы вежливо ответили: «Вы ведёте себя так, будто мы по-прежнему ваша колония», — и от общения в подобном формате отказались.

Впрочем, говорить, что всё радужно, не приходится. Из-за западных санкций — в Мали энергетический кризис, а инфраструктура стала дышать на ладан ещё при прежних лидерах.

Я, как умею, пытаюсь объяснить Фомбе, что подлинный суверенитет невозможен без финансовой независимости. А Мали (ещё одно наследие колониализма), подобно соседним странам, даже своих денег не печатает. В ходу здесь этакий суррогат валюты, французский колониальный франк, который эмитируется… вы поняли под чьим контролем.

— У России есть свои, альтернативные западным, финансовые инструменты. Своя система межбанковских платежей, своя пластиковая карта — «Мир»… Вы готовы к ним подключиться?

— Да, готовы и ждём этого. Мы хотим, чтобы вместо французов пришли русские и китайцы, — отвечает мне Фомба.

Подобно другим малийцам, он верит, что мы наконец-то принесём на их исстрадавшуюся землю справедливость.

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