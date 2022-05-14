Герои спецоперации «Z»: сержант Акулов одним ударом сжег 10 танков

Фото: REUTERS

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с наградными листами на героев спецоперации «Z». Перечитывая сухие строки документов осознаешь, что спецоперация на Донбассе - тяжелая мужская работа. И никто из этих военнослужащих не смог бы так сражаться за деньги. Чтобы так биться нужно иметь убеждение в своей правоте, беззаветно любить Родину, а еще быть готовым отдать свою жизнь за сослуживца, который точно сможет выполнить поставленную боевую задачу. Без этих качеств не победить.

ЗАСТАВИЛ ВРАГА ОТСТУПИТЬ И СПАС ЭКИПАЖ

Младший сержант Александр Кознов

Фото: Министерство обороны РФ

«Младший сержант Александр Кознов, действуя в составе танковой роты, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. Продвигаясь по населенному пункту, младший сержант Кознов обнаружил 2 замаскированных вражеских танка, спрятанных за разрушенным зданием, один из которых открыл огонь по российским танкистам. Мгновенно оценив ситуацию, Александр совершая противоогневые маневры, первым выстрелом уничтожил танк противника. В результате выстрела второго танка российский танк получил повреждения, в результате которых не мог двигаться и продолжать бой. Понимая, что неподвижный танк является отличной мишенью для противника, Александр Кознов дал команду экипажу покинуть машину, при этом вытащил из танка механика-водителя, который не мог самостоятельно выбраться. Укрываясь от огня националистов, Александр получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом снаряда, однако несмотря на это вывел экипаж из-под огня противника к основным силам. Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Александра Кознова позволили спасти экипаж танка и нанести урон противнику, который был вынужден отступить, оставив населенный пункт».

ВЫДАВИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ С ПОЗИЦИЙ

Рядовой Максим Мартын

Фото: Министерство обороны РФ

«Рядовой Максим Мартын, действуя в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи огневого поражения объектов противника в ходе продвижения наших войск вглубь обороны противника. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, применяя ствольную и реактивную артиллерию, ударные беспилотные аппараты. В условиях систематических артиллерийских залпов, рядовой Мартын в составе расчета орудия выполнил 50 огневых задач. В результате прицельного огня Максима была уничтожена батарея РСЗО «Град», огневые позиции вражеских гаубиц, минометов противника, а также более 100 националистов. Мужество и отвага рядового Максима Мартына в совокупности с его высочайшим профессионализмом позволили нанести существенный урон украинским националистам и выдавить их с занимаемых позиций».

ОДНИМ МЕТКИМ УДАРОМ СЖЕГ 10 ТАНКОВ

Сержант Руслан Акулов

Фото: Министерство обороны РФ

«Сержант Руслан Акулов, действуя в составе реактивной батареи, выполнял задачи по поддержке российских батальонно-тактических групп, наступающих на позиции украинских националистов. В ходе наступления экипажем ракетной системы залпового огня «Град» под командованием сержанта Акулова был нанесен прицельный удар по позициям полевого пункта заправки, на котором находилась танковая рота украинских вооруженных формирований. В результате проведенного залпа было уничтожено 10 танков противника, зенитный ракетный комплекс, прикрывающий район заправки, а также большое количество топливозаправщиков, бензовозов и живой силы противника. Нанесенный урон противнику способствовал созданию бреши в оборонительных редутах националистов, что привело к их отступлению».