Никита Пресняков сделал заявление об отъезде Пугачевой и Галкина в Латвию

Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались в Израиле. Фото: соцсети.

Алла Пугачева и Максим Галкин в конце февраля покинули Россию и уехали в Израиль. Судя по всему, возвращаться на родину в ближайшее время звездное семейство не намерено. Более того, недавно появились слухи о том, что примадонна и юморист решили сменить дислокацию и перебраться в Латвию. Как писала рижская пресса, три года назад звездная семья купила шикарные апартаменты на проспекте Дзинтари в Юрмале. Жилье находится в элитном жилом комплексе и стоит не менее 400 тысяч евро.

Слухи о возможной эмиграции артистки прокомментировал ее внук Никита Пресняков. По его словам, Пугачева и Галкин не собираются переезжать в Прибалтику и не планируют продавать свой замок в подмосковной деревне Грязь.

- Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в Интернете, – неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию, - сообщила Никита журналистам издания «Подмосковье сегодня».

Внук Пугачевой Никита Пресняков. Фото: соцсети.

После отъезда бабушки за границу Никита присматривает за замком Галкина. Роскошный особняк, стоимость которого специалисты оценивают в 10 миллионов долларов (по нынешнему курсу - около 800 миллионов рублей), сейчас пустует. На майские праздники Никита вместе с женой Аленой и друзьями устроил в особняке шумную вечеринку с шашлыками.

О том, что в доме Галкина появились новые постояльцы, рассказала бывшая домработница Пугачевой.

- Никита (внук) с женой Аленой, повар ее так там и остался. Аллы нет, поэтому следить за порядком на участке некому, никто же не контролирует. А ухаживать нужно за кустиками, сухие листья собирать, - объяснила журналистам экс-сотрудница Аллы Борисовны Людмила Дороднова.

Никита Пресняков отказался уезжать за границу по примеру своей звездной бабушки и ее супруга Максима Галкина. Молодой человек заявил, что прекрасно чувствует себя в России.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова с детства был баловнем судьбы. Никита со своей женой Аленой никогда не жил в съемных апартаментах. Любимая бабушка Алла Борисовна давно подарила ему собственное жильё. Четырехкомнатная квартира внука Пугачевой располагается в самом центре Москвы, на Лубянке. Кроме того, заботливая родственница оплатила шикарный ремонт в ней. Правда, шумной Москве Никита и Алена всегда предпочитали жизнь за городом. Благо, для этого у них есть бывшая дача Пугачевой.

После того, как певица переселилась к мужу Максиму Галкину в деревню Грязь, ее загородный дом перешел в распоряжение внука. Это особняк в поселке Малые Бережки на Истринском водохранилище, где Никита Пресняков провел все свое детство.