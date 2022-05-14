Чета индийцев подала на сына в суд из-за отсутствия внуков

Супруги с завистью смотрят на игры чужих детей - своих внуков они никак не дождутся Фото: REUTERS

Муж и жена из индийского штата Уттаркханд сделали для своего сына Шри многое – оплатили его обучение на пилота гражданских авиалиний, нашли ему жену, организовали свадьбу. Все это обошлось им более чем в $200 тысяч.

Шри и его жена живут в браке больше шесть лет, но до сих пор пока не обзавелись детьми. И родители Шри – 61-летний Санджив Прасад и 57-летняя Адана – считают, что наследник не оправдал их ожиданий и не подарил им внуков. За что и подали на него в суд, заявив, что Шри причиняет им моральные страдания. Первое заседание состоится в середине мая.

- Мы женили его в надежде, что он даст нам внука, которым мы могли бы заниматься на пенсии. Шесть лет прошло, а внука нет. – пожаловался Прасад журналистам.

Отдельно досталось и невестке.

- Мы относились к ней как к собственной дочери, а она редко к нам приезжает, чем усугубляет наши страдания. Если она не может из-за работы ухаживать за ребенком, то мы готовы его взять и растить. А то у нас уже почти не осталось денег – все на сына потратили.

Адвокат Прасада уверен, что претензии его клиентов вполне обоснованы, поскольку деньги они тратили в расчете на то, что сын оправдает их ожидания.