Единственная выжившая в авиакатастрофе пассажирка станет главным свидетелем на суде, начавшемся в Париже

Сейчас Байе Бакари 25 лет Фото: REUTERS

30 июня 2009 года самолет йеменской авиакомпании Yemenia совершал рейс по маршруту Сана - Морони. Но при заходе на посадку в аэропорту столицы Коморских островов из-за сложных погодных условий лайнер не дотянул до взлетно-посадочной полосы и рухнул в Индийский океан.

Из находившихся на борту 153 пассажиров и членов экипажа выжила лишь 13-летняя Байя Бакари.

Именно она станет основной свидетельницей по делу против авиакомпании на слушаниях в парижском суде, начатых спустя 13 лет после авиакатастрофы.

Yemenia обвиняют в «непредумышленном убийстве и непреднамеренных травмах». Но свою ответственность сотрудники авиакомпании отрицают.

- Судебный процесс необходим не только мне, но и родственникам тех людей, кто потерял в авиакатастрофе своих близких, - говорит Байя.

Сейчас девушке 25 лет. Она помнит каждую минуту того рокового дня. Более 11 часов Байя находилась в открытом океане, схватившись за крыло рухнувшего самолета. Ее спасли рыбаки. Им она рассказала, что летела вместе с матерью, которая, как и остальные пассажиры, погибла.

- 13 лет прошло с момента авиакатастрофы, но до сих пор никто не наказан, - говорит спасенная пассажирка злополучного рейса.

Изучив черные ящики самолета, французские следователи установили, что причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Также они отметили отсутствие должной подготовки экипажа перед полетом в Морони – аэропорт, который классифицируется как особо сложный для посадки.

В 2015 году суд обязал авиакомпанию выплатить более 30 млн. евро семьям погибших. Но компенсаций они так и не получили.