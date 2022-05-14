Американский конгрессмен: «Год назад мы проиграли войну козопасам с ружьями, а теперь идем против нации с 6000 ядерными боеголовками»

В США не понимают - почему американцы должны платить за чью-то свободу где-то еще? Фото: REUTERS

Американцы на английском говорят с осторожностью: политкорректность обязывает. Темнокожих людей нельзя называть неграми, только афроамериканцами, беременных – женщинами (а вдруг это дама-трансгендер, не до конца перевоплотившаяся в мужчину). Зато предателями можно называть кого угодно, даже сенаторов и конгрессменов. Например, только за то, что они отказались поддержать законопроект о выделении рекордных $40 миллиардов в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Среди 57 членов Палаты представителей Конгресса США, проголосовавших против инициативы Байдена, был и республиканец Мэтт Гетц.

Выступая в Палате, Гетц прямо заявил, что в случае одобрения законопроект «приведет США к войне с Россией». И потребовал, чтобы правительство США уделяло приоритетное внимание внутренней повестке дня.

Гетц с самого начала спецоперации российских войск на Украине говорил, что американцев должно беспокоить положение дел в собственной стране. «Меня больше беспокоит американо-мексиканская граница, чем российско-украинская», - написал он тогда в своем Твиттере.

Узнав о планах Байдена выделить Киеву несколько десятков миллиардов долларов, Гетц не стал выражать удивление, а прибег к простому сравнению, напомнив, что на работу таможенных и пограничных служб США в бюджете заложено $15,3 миллиарда, а в Украину Белый дом намерен перевести почти в три раза больше. «Очевидно, что Украина более чем в два раза важнее нашей родины», - резюмировал Гетц.

Он обрушился с критикой на своего коллегу-демократа Сета Молутона, заявившего в одном из интервью, что... США фактически находятся в состоянии войны с Россией. «Если мы находимся в состоянии войны, то почему бы нам не проголосовать, как и положено, за разрешение на применение военной силы? Или мы собираемся действовать в Украине, как в Йемене, как во всем мире, то есть вести необъявленные войны?», - вопросил Гетц, подозревающий, что многие его коллеги-парламентарии не захотят дебатов на этому тему, потому что «их реальной целью является смена режима в России, а не защита Украины».

«Демократы ежедневно устраивают в США охоту над теми, кто выступает за превосходство белой расы. И, тем не менее, они вполне свободно дают ракеты истинным сторонникам теории превосходства белой расы в Украине», - сказал Гетц, имея в виду подразделение ВСУ, батальон «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация), напомнив своим коллегам-сенаторам и конгрессменам, что год назад США «проиграли войну козопасам, размахивающими ружьями» в Афганистане, а теперь «спешат воевать с нацией, обладающей 6000 ядерными боеголовками».

«Конгресс готов направить в Киев миллиарды долларов, которые набьют карманы коррумпированных чиновников, ровно так, как это было сделано в Афганистане. Мы спим и видим вступить в войну, а просто американский народ не ведает об этом. Почему американцы должны платить за чью-то свободу где-то еще, если наши собственные лидеры не отстаивают нашу свободу?», - удивляется конгрессмен.

Сегодняшнюю ситуацию он сравнил с терактами 11 сентября и началом пандемии коронавируса. Гетц уверен, что в обоих этих случаях американские власти поспешили с выводами и спровоцировали войну в Ираке и ввели никому не нужные локдауны. «Теперь, когда вы ставите под сомнение американские действия в Украине, то вас просто считают предателем», - резюмировал политик.

Его пугают разговоры о возможной отправке американских военных на Украину, и конгрессмен маскирует своей страх шутками. «Я против, чтобы посылать наших военных туда. Ну разве что, кроме одного – доктора Фаучи. Он поможет России дестабилизировать Украину без оружия», - пытается улыбаться он, одновременно намекая на ставшего известного теперь уже во всем мире главного инфекциониста Америки, доктора Энтони Фаучи, чья вина и даже прямое участие как в создании нового коронавируса, так и в той суматохе, в которой оказалась Америка после начала пандемии COVID-19, до сих пор являются предметом многочисленных расследований.

Точку зрения Гетца разделяет и конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. «Американский народ не поддерживает оплату постоянного участия США в международных делах, в то время как наше собственное правительство подводит нашу собственную страну», — заявила она, добавив – «Мы поклялись служить Соединенным Штатам Америки, а не Соединенным Штатам Украины».

Кстати, Тейлор-Грин уже попадала под шквал критики, став единственным членом Конгресса, отказавшейся аплодировать украинскому президенту Зеленскому, когда тот выступал перед американскими парламентариями.

КТО ЕСТЬ КТО

Мэттью (Мэтт) Гетц – член Палаты представителей Конгресса США, его называют восходящей звездой Республиканской партии. Адвокат по профессии и потомственный политик: его отец был членом Сената штата Флорида, а дед – мэром города Рагби и кандидатом на пост вице-губернатора штата Северная Дакота.

Мэтт вырос в доме, который появлялся в кинофильме «Шоу Трумана», его родители до сих пор живут в нем.

Гетца считают одним из самых ярых защитников Трампа и называют его протеже.

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Еще одна сторонница Трампа, член Палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин известна тем, что во время подсчета голосов Коллегией выборщиков была среди группы республиканцев, пытавшихся оспорить результат, объявивший Байдена победителем выборов. На следующий после инаугурации Байдена день она подала петицию с требованием начать процедуру импичмента в отношении новоизбранного президента.

До сих пор в Америке цитируют слова Тейлор-Грин из речи, которую она произнесла, победив на выборах в своем округе. Тогда начинающий политик назвала спикера Конгресса Нэнси Пелоси «антиамериканкой, лицемеркой и сукой».

Одним из законопроектов, поданных Тейлор-Грин, является документ, запрещающий американским посольства за рубежом вывешивать радужные ЛГБТ-флаги. А в одном из интервью она назвала трансгендерных женщин «мужчинами, играющими в переодевание и слишком буквально переживающими кризис идентичности».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал на своей странице в соцсетях карикатуру. На фотоколлаже Владимир Зеленский в нижнем белье танцует вокруг шеста, а Джо Байден осыпает его наличными долларами.

«Сорок миллиардов долларов! Украина под денежным дождем! А в это время американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат коррумпированным политикам», — выразил свое мнение Трамп.