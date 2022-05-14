Бедных вылечит могила: Канадских неимущих принуждают к эвтаназии

Государство не только оплатит процедуру эвтаназии бедняков, но и заодно принудит к этому Фото: REUTERS

Канада – второе по величине государство в мире. Но почему-то в заголовках новостей появляется редко. А если и появляется, то строго в соответствии с поговоркой «в тихом омуте черти водятся»: почти каждая новость из Страны Кленового Листа становится скандалом мирового масштаба.

КАНАДСКИЕ СТРАШИЛКИ

Сначала мир оцепенел от чудовищной истории с т.н. «сиротами Дюплесси». Став взрослыми, дети, оказавшиеся в церковных приютах, рассказали о жестоком обращении и насилии, которому они подвергались в этих заведениях, ставшими в одночасье интернатами для психически нездоровых людей. Премьер-министр провинции Квебек Морис Дюплесси, обратив внимание на том, что федеральное правительство выделяет на содержание одного сироты в два раза меньше денег, чем на содержание психического нездорового, взял и одним росчерком пера преобразовал детские приюты в психушки.

В прошлом году выяснилось, что еще совсем недавно в Канаде существовали интернаты, которые выполняли роль лагерей перевоспитания для детей коренных народов. Причем дети в эти заведения направлялись принудительным образом. И почти при каждой такой «школе» были найдены массовые захоронения: в городке Камлупс – 215 детских могил, в городе Мэривел – 751 безымянная могила.

ЭКОНОМНАЯ СМЕРТЬ

Еще Канаду часто приводят в пример как не самую бедную страну в мире, сильно экономящую на медицине: там самые низкие расходы на социальную и медицинскую помощь среди промышленно развитых государств.

В связи с этим многие предвидели предпосылки к скандалу нынешнему еще в 2015 году, когда Верховный суд Канады разрешил эвтаназию. Ее противники были уверены в том, что к добровольному уходу из жизни будут прибегать от безысходности люди, которые не в состоянии справиться с болезнями ввиду недостатка средств, а также не получающие паллиативной помощи от государства.

Так оно и получилось, и в Канаде, по сути дела, теперь неимущие могут покончить с собой только потому, что они бедны, причем государство оплатит процедуру их эвтаназии, а заодно и принудит к этому.

Эвтаназией называют практику прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающем вследствие этого заболевания невыносимые страдания. В России эвтаназия запрещена. Легализована в Бельгии, Люксембурге, ряде штатов США и Австралии.

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ

Расследование на эту тему первыми провели журналисты британского издания The Spectator, собравшие леденящие души истории конкретных канадцев.

Мужчину с нейродегенеративным заболеванием медики принуждали к добровольной эвтаназии, угрожая в противном случае завалить его непомерными счетами за лечение. Жительницу Онтарио заставили прибегнуть к добровольному уходу из жизни только потому, что очередь на социальное жилье не позволяла ей получить таковое в обозримом будущем. Родственники 35-летнего инвалида, отправившегося в мир иной при помощи врачей, пришли в медучреждение за его вещами и обнаружили, что весь пол палаты, в которой он лежал, был завален фекалиями.

Все это не помешало канадским властям продолжать ставить под сомнение преимущества новой «культуру смерти». Они настаивают, что нет никакой связи между бедностью и количеством людей, якобы самостоятельно заявивших о желании отправиться на тот свет. Более того, уже в следующем году правительство Канады намерено расширить категорию тех, кто может прибегнуть к услугам не то медиков, не то палачей с медицинским образованием, за счет людей, страдающих психическими заболеваниями. Такого нет ни в одной другой стране мира, где эвтаназия разрешена законом.

Убийство в законе обходится канадской казне в $2327, что является сущими грошами по сравнению с затратами на лечение хронических заболеваний.

ВЫБОР БУДУЩЕГО

Один из самых популярных американских журналистов, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон пригласил в эфир профессора Медицинской школы Крейтона Чарльза Камози, который подтвердил, что «проблема эвтаназии канадских бедняков не является преувеличением».

При этом Камози не является противником эвтаназии. Он пугает тревожными статистическими данными, согласно которым количество пожилых людей, страдающих деменций, в ближайшие два десятилетия удвоится. «Как мы будем заботиться о них? Я лично вижу только два варианта – поручить уход за такими людьми роботам или освободить их от страданий, подвергнув эвтаназии», - шокировал он зрителей.

«Самоубийство – это не освобождение. Человека нельзя принуждать к этому», - отрезал Карлсон.