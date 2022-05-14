Россия не дает Киеву устроить голодомор на Украине

Зерно прошлогоднего урожая складировано в количестве 25 млн тонн большей частью в Одессе и области Фото: Мария ЛЕНЦ

На Украине сорвана посевная. Нормально могут убрать только озимые, и тут много вопросов на которые пока нет ответов ни у кого: кто этим будет заниматься, придется ли привлекать саперов для разминирования полей и т.д. С посевом же яровых все еще хуже. Но Киев и Запад из штанов выпрыгивают, чтобы побыстрее вытащить из Украины зерно прошлогоднего урожая, которое складировано в количестве 25 миллионов тонн, большей частью, в Одессе и области.

Зеленский из Киева криком кричит про необходимость вывести все это зерно из Украины. Немцы ему вторят, Генсек ООН Гуттереш заявляет о необходимости поставить это зерно на мировые рынки, чтобы предотвратить голод. Даже старина Байден за океаном проснулся и что-то подобное заявил с высокой американской трибуны. Никого из них не волнует вопрос, а что, собственно, будут есть жители самой Украины, если все запасы вымести подчистую.

Пока единственным гарантом от наступления грядущего голодомора на землях Украины остаются российские армия и Военно-Морской флот, которые контролируют украинское побережье Черного моря. Поездами зерно вывозят, но объемы не те. А на море – русский корабль, который никак не хочет идти туда, куда хотел бы послать его Зеленский.

А как же общечеловеческие ценности и борьба с голодом во всем мире? А вы у Индии спросите, например. Генеральный директор по внешней торговле Индии буквально только что опубликовал заявление, запрещающее экспорт пшеницы с немедленным вступлением запрета в силу. А Индия, уважаемые, второй производитель пшеницы в мире после Китая, и в последние годы была одним из ведущих экспортеров.

- Принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой, - говорится в экстренном заявлении министерства торговли и промышленности Индии, в котором обосновано введение запрета. - Правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы.

В первую очередь своя страна, потом соседи, чтобы не устраивали голодных штурмов границы и прочих беспорядков у себя, которые могут перекинуться через границу, а уже потом – остальной мир, торговая выгода и общегуманитарные ценности.

Вот это и есть нормальный государственный подход, а не вариант, "что не съем, то понадкусаю". Или же решение Киевом было принято совсем по иным мотивам. И мысленно Зеленский вместе со своей командой уже попрощались с населением своей страны, возложив обязанность кормить его и заботиться о нем на "страну-агрессора" и руководствуясь логикой "чем хуже – тем лучше".

Кому нужны эти украинцы, когда на продаже зерна можно неплохо заработать. Если ход рассуждений Зеленского именно таков, в чем его поддерживают и на Западе, то все тогда вполне логично.

Но могли бы хотя бы и населению объяснить, что "проблемы индейцев шерифа не волнуют".