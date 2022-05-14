Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика
Эксклюзив kp.rukp.ru
14 мая 2022 8:25

Россияне назвали причины, из-за которых боятся просить у руководства повышения зарплаты

68% россиян недовольны своими зарплатами, но предпочитают об этом помалкивать
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Очень многим работникам не хватает денег, но они предпочитают об этом помалкивать

Очень многим работникам не хватает денег, но они предпочитают об этом помалкивать

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины россиян (68%) недовольны своими зарплатами. При этом большинство из них предпочитают об этом помалкивать и не просят руководство повысить им оклад. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром Зарплаты.ру. В опросе приняли участие 1910 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

37% россиян признались, что никогда не обращались к руководству с просьбой повысить зарплату. 25% признались, что боятся просить повышения. Лишь только каждый пятый опрошенный признался, что обращался к начальству с просьбой подкинуть ему деньжат. 18% опрошенных рассказали, что им периодически повышают зарплату без просьб.

Мужчины в плане зарплат оказались смелее женщин. Они чаще обращаются к руководству за повышением, тогда как женщины зачастую стесняются просить об увеличении заработка.

Итак, что же мешает россиянам просить об увеличении жалования. 28% опрошенных признались, что не видят в этом смысла, так как уверены, что денег им не прибавят. 24% считают, что сейчас для этого неподходящий период. 14% боятся, что после таких просьб начальство либо разозлится, либо вовсе укажет им на дверь. 17% признались, что стесняются и по жизни не умеют просить. 7% объяснили свое молчание сложностями в компании. 10% опрошенных затруднились с ответом.

Те, кто все-таки обращаются за повышением зарплаты, делают это в зависимости от достижений и результатов (58%). Раз в год увеличения оплаты просят 17% респондентов, раз в полгода – 6%. Остальные опрошенные обращаются к начальству при различных возможностях и обстоятельствах без привязки к результатам и отработанному сроку.

Комментарий эксперта

«Все это от неуверенности в себе!»

- Меня не очень удивляет, что люди боятся просить повышения зарплаты, с этим феноменом я давно знаком. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не верят в себя, не уверены в себе и не чувствуют смелости, чтобы сказать начальнику: «повышай или я уйду!» Неуверенность особенно сильна, когда люди работают по найму. Люди боятся, что обратившись за повышением они не просто ничего не добьются, а наоборот могут даже пострадать от этого. Когда люди говорят «сейчас не то время, чтобы просить повышения зарплаты, это как раз прикрытие страха и неуверенности, чтобы сказать: «я достоин большего», - рассказал в эфире радио «КП» профессор практики Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Максим Киселев.

Экономика: ДЕНЕЖКИ