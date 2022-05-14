Россияне назвали причины, из-за которых боятся просить у руководства повышения зарплаты

Очень многим работникам не хватает денег, но они предпочитают об этом помалкивать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины россиян (68%) недовольны своими зарплатами. При этом большинство из них предпочитают об этом помалкивать и не просят руководство повысить им оклад. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром Зарплаты.ру. В опросе приняли участие 1910 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

37% россиян признались, что никогда не обращались к руководству с просьбой повысить зарплату. 25% признались, что боятся просить повышения. Лишь только каждый пятый опрошенный признался, что обращался к начальству с просьбой подкинуть ему деньжат. 18% опрошенных рассказали, что им периодически повышают зарплату без просьб.

Мужчины в плане зарплат оказались смелее женщин. Они чаще обращаются к руководству за повышением, тогда как женщины зачастую стесняются просить об увеличении заработка.

Итак, что же мешает россиянам просить об увеличении жалования. 28% опрошенных признались, что не видят в этом смысла, так как уверены, что денег им не прибавят. 24% считают, что сейчас для этого неподходящий период. 14% боятся, что после таких просьб начальство либо разозлится, либо вовсе укажет им на дверь. 17% признались, что стесняются и по жизни не умеют просить. 7% объяснили свое молчание сложностями в компании. 10% опрошенных затруднились с ответом.

Те, кто все-таки обращаются за повышением зарплаты, делают это в зависимости от достижений и результатов (58%). Раз в год увеличения оплаты просят 17% респондентов, раз в полгода – 6%. Остальные опрошенные обращаются к начальству при различных возможностях и обстоятельствах без привязки к результатам и отработанному сроку.

Комментарий эксперта

«Все это от неуверенности в себе!»

- Меня не очень удивляет, что люди боятся просить повышения зарплаты, с этим феноменом я давно знаком. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не верят в себя, не уверены в себе и не чувствуют смелости, чтобы сказать начальнику: «повышай или я уйду!» Неуверенность особенно сильна, когда люди работают по найму. Люди боятся, что обратившись за повышением они не просто ничего не добьются, а наоборот могут даже пострадать от этого. Когда люди говорят «сейчас не то время, чтобы просить повышения зарплаты, это как раз прикрытие страха и неуверенности, чтобы сказать: «я достоин большего», - рассказал в эфире радио «КП» профессор практики Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Максим Киселев.