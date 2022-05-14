У европейцев ностальгия по концлагерям для русских

Нынешних русских хотят лишить не просто исторической памяти, а еще и нашей собственной русскости Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Празднование 9-го мая в странах Прибалтики ознаменовалось настоящим наступлением на права населения со стороны властей балтийских мини-тигров. Происходившее в Риге всколыхнуло местных. Цветы от памятника освободителям Риги сначала сгребли трактором, но люди пришли вновь и принесли цветов еще больше, устлав ими всю площадь. Что придумали власти в ответ? Они огородили площадь и выставили полицейское оцепление. Настолько их бесила сама мысль, что кто-то еще может быть признателен советским воинам, погибшим в Великую Отечественную.

Срочное заседание сейма Латвии приняло решение о сносе памятника. Его моментально подмахнули, согласившись на вандализм, депутаты-законодатели самой латвийской столицы. Депутата Европарламента задержали и несколько часов продержали в полицейском участке, требуя объяснений, что она забыла на площади перед памятником. А молодого парня, который вышел с флагом России, в конце концов, задержали и прессуют сейчас в тюрьме, обвиняя в пособничестве "геноциду и преступлениям против человечности".

Бесполезно спрашивать, о каком геноциде идет речь, кто его таковым признал, каким решением и на основании каких доказанных фактов. Речь не идет об истине, о правосудии, все подчинено политической целесообразности. Обвиняя Советскую власть в тоталитаризме, чему есть (не будем спорить) определенные основания, Латвия, Литва, Эстония и примкнувшая к ним Польша сейчас сами демонстрируют махровый уже не просто национализм, а воинствующий нацизм. Они бы с удовольствием пошли бы войну на Россию, но боятся огрести в ответ столько, что не унесут.

Но нутро, настоящая суть нынешней власти проглядывает, представая во всем своем неприглядном человеконенавистническом оскале.

Депутата парламента Латвии Александра Кирштейнса пробило на откровения.

- Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец — в Москву! – заявил он. О чем это он? Да о том, что в Риге надо было устроить новый концлагерь для тех, кто пришел к памятнику с цветами. Охранные вышки без пулеметов на них и без пулеметчиков за пулеметами сами по себе не существуют. Это говорит человек с фамилией Кирштейнс.

Хер Шольц, что там насчет нацизма, смешно, нет? Или это другое, и своим можно? Руки у них чешутся устроить новый концлагерь для русских на манер того, в котором служили их папы, дяди, деды. И посадить в него русских, в новый концлагерь. Где возмущение "цивилизованной Европы" призывами к геноциду? Где осуждение нацизма, который направлен против конкретной этнической группы?

Это лишний раз доказывает, что вся их нынешняя возня, их агрессивность, они не в прошлое направлены, а в настоящее и будущее. Против нынешних русских. Чтобы лишить нас не просто исторической памяти, а еще и нашей собственной русскости. Превратить в такое быдло, которым им будет проще управлять. И значительная часть этой "цивилизованной Европы" только и мечтает, чтобы пожелания нациста по фамилии Кирштейнс воплотились в явь.

А потому вдвойне, втройне важны откровения польского премьера Моравецкого, который также призвал бросить все силы на уничтожение "Русского мира".

- "Русский мир" — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию, - разоткровенничался нынешний премьер Польши.

И тоже не до конца. Потому что, если бы он был совершенно честным, то должен был сказать, что не русскую идеологию он призывает искоренить, а самих русских. Если бы он честен и искренен, то добавил бы что-нибудь в стиле депутата Кирштейнс про концлагерь и массовые расстрелы.

Как же у них чешутся руки… Как им хочется охранниками на вышку. Снова. И чтобы можно было безнаказанно уничтожать русских.