Наталия Орейро: «Если реинкарнация существует, значит, в прошлой жизни я была русской!»

Осенью 2021 года Наталия Орейро получила российский паспорт. Фото: кадр из клипа «United by Love»

Наталия Орейро гордится своей карьерой. Конечно, в представлении большинства россиян она как была, так и осталась Милагрос из «Дикого ангела», аргентинского телехита 1999 года. Но у нее за плечами множество ролей, и не только в сериалах, но и во вполне серьезных картинах, которые показывали на крупнейших европейских фестивалях. Летом этого года выйдет мини-сериал «Санта Эвита», где Наталия сыграла самую знаменитую аргентинку всех времен - Эву Перон. Она певица, чьи диски расходились миллионными тиражами. Просто в основном об этих ее успехах знают в испаноязычном мире. И, хотя в Испании ее принимают как родную, основные актерские лавры она пожинает в Латинской Америке - то есть аккурат на другом конце света.

Российский паспорт есть не только у Наталии, но и у ее сына Атауальпы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В России Орейро тоже давно стала своей. С осени прошлого года - в буквальном смысле слова: ей было предоставлено российское гражданство. Но и до того у нее здесь была целая армия поклонников, осыпавших ее цветами и выстраивавшихся в очереди за автографами. Эту волну народной любви Наталия почувствовала еще в 2001-м, когда приехала в Россию впервые. Сейчас вспоминает, что тогда смотрела на матрешек, думала, что их лица чем-то напоминают ее собственное, и вдруг осознала, что вполне могла бы родиться в России. «Не знаю, существует ли реинкарнация, но если она есть, в прошлой жизни я была русской!»

«ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА - ЭТО ОЧЕНЬ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ОБРАЗ»

На самом деле имя Наталия - не чисто русское, а, так сказать, интернациональное: по этимологии оно отсылает к Рождеству (на латыни - Natale Domini), и именно в форме Natalia его используют в итало- и испаноязычных странах.

Наталия Орейро в детстве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Орейро появилась на свет в столице Уругвая Монтевидео. Родители вскоре решили поискать счастья в Старом Свете: семья с детьми два года прожила в Мадриде, но все-таки папа с мамой вернулись на родину. Когда у Наталии обнаружились актерские задатки, и перспективы в жизни стали более или менее ясны (она пела, успешно занималась в детском драмкружке, снималась в телепередачах и в рекламе), Монтевидео опять показался тесным. То ли дело Буэнос-Айрес с его возможностями. Именно в Аргентине и пришла слава: сначала ее полюбили подростки, поклонники MTV (она работала на этом канале ведущей), потом посыпались роли в фильмах и сериалах, а затем и песни, становившиеся в Латинской Америке большими хитами. Все на свете затмил 270-серийный «Дикий ангел», который сделал ее суперзвездой не только в Аргентине и Уругвае, но и в России, Израиле, Чехии, Польше…

За отношениями Милагрос (Наталья Орейро) и Иво (Факундо Арана) из «Дикого ангела» следили миллионы Фото: кадр из фильма

В России начала 2000-х, понятное дело, прием был самый горячий. Наталию потрясло, что в нашей стране нет Санта-Клауса, а есть Дед Мороз и Снегурочка («дедушка и внучка - более человечный образ!») Ее невероятно впечатлил монумент «Родина-мать» в Волгограде. А еще - Большой театр и Эрмитаж… В общем, Орейро ездила к нам каждый год, выступила в десятках городов, проехалась по Транссибирской магистрали, стала обладательницей целой коллекции российских паспортов (правда, игрушечных - их дарили поклонники), научилась понимать русский. Потом однажды пошутила в «Вечернем Урганте», что Путину следовало бы дать ей настоящее гражданство… Ну и вот теперь она наша соотечественница.

БАБУШКА НА ЧЕРНОМОРСКОЙ ДАЧЕ

Однако переезжать в Россию Наталия не собирается. Разве что через много лет, когда станет бабушкой: ей очень нравится Черное море, она была бы не прочь иметь там дачу. (Кстати, говорят, одна неплохая дача на европейском континенте у нее уже есть - дом на Сицилии стоимостью 900 тысяч долларов). Пока же она продолжает жить в Аргентине с мужем, музыкантом Рикардо Мольо, который старше ее на двадцать лет (они поженились в конце 2001 года) и с десятилетним сыном Мерлином Атауальпой.

Наталия Орейро - вегетарианка, но не веган. Фото: Наталья ШАВШИНА (предоставлено каналом «Суббота!»)

В интервью она рассказывает, что обожает готовить, сама печет хлеб и придумывает десерты. (Наталия - вегетарианка, но не веган: она употребляет продукты животного происхождения, за исключением мяса). Пандемию - а в Аргентине с самоизоляцией было строго - коротала, делая на пару с сыном разные безделушки вроде оригами. Страстно увлечена футболом. Но мнется, отвечая на вопросы о том, что будет, если в одном матче сойдутся команды России и Уругвая: «Я бы соврала, если бы сказала, что меня не волнует, улыбается удача Уругваю или нет. Но я всегда, когда говорю о спорте, желаю, чтобы всем командам везло!»

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