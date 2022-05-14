Киев не удовлетворен объемом помощи с Запада

Украинское лобби в Штатах бьет тревогу Фото: REUTERS

Украине удалось провернуть чрезвычайно выгодную сделку. Наконец-то попрошайничество во всепланетных масштабах было вознаграждено сторицей. Евросоюз выделяет Киеву 30 млрд. евро. Часть кредитами, но часть и безвозвратными грантами. Администрация США проталкивает выделение Украине еще почти 40 млрд. долларов. Великобритания тоже суетится, встав в очередь на выдачу Киеву кредита в более, чем миллиард фунтов стерлингов.

Правда, в США возник неожиданный казус. Сенатор-республиканец неожиданно заблокировал проект резолюции о выделении гигантской суммы. То есть он не против, но его смущает коррупционная репутация Незалежной, и он требует назначения специального инспектора, который будет обладать все полнотой информации и расходах и будет контролировать процесс.

Этим уже крайне озаботился глава МИД Украины Дмитро Кулеба, узревший во вполне объяснимом желании сенатора "руку Кремля".

- Мы могли бы уже начать использовать новый пакет помощи США для более эффективного спасения жизней украинцев, которые защищают демократический мир... но Рэнд Пол задержал поддержку, - обиженно заявил Кулеба.

Украинское лобби в Штатах бьет тревогу. Дескать. Если законопроект о помощи Украине не принять до 19 мая, то цепочка поставок вооружений может быть остановлена. И, хотя все понимают, что такого не произойдет, Кулеба в нетерпении бьет копытом. Еще немного, и он начнет, как посол Украины в Германии Андрей Мельник, называть американского сенатора не ливерной колбасой, а, например, прокисшим хот-догом из кошатины. И это вместо празднования перемоги.

Впрочем, в искусстве клянчить деньги Украине у всех подряд и из разных источников нет равных. Что лишний раз доказал Кулебо на очередной встрече G7, куда его пригласили поприсутствовать и выступить на тему, как еще надо "помогать Украине".

- Я попросил G7 конфисковать российские суверенные активы и передать их Украине для восстановления нашей страны. Россия должна заплатить. Политически, экономически и финансово, - гордо заявил он после саммита. - Я ценю положительную реакцию стран G7 на нашу просьбу.

Забыл гражданин министр, что между обещанием и женитьбой дистанции огромного размера, а ему это ведь даже не пообещали, а благосклонно выслушали. Что же касается реализации, то у лидеров стран "Большой семерки" могут быть свои планы в отношении этих арестованных сумм. И "шестеркам" "Большой семерки" если что и перепадет, то исключительно для последующей передаче этих средств им. Так, чтобы отвечала за них Украина, но деньги были не у нее. Да и кроме непосредственного ответа, основание для таких решений (и даже для ареста собственности России) выглядит, мягко говоря, сомнительным. Не зря же Швейцария, которая поддалась общей эйфории грядущего "наказания России" и арестовала российские счета на 3,2 млрд. долларов уже разблокировала эти средства и сняла арест. А ведь еще и извиняться придется.

Кстати говоря, что касается и вышеуказанной финансовой помощи, то большую часть обозначенных десятков миллиардов Украина не увидит. Значительная доля этих средств пойдет на оплату поставок современной военной техники странам ЕС и НАТО взамен тех "ундервудов" советского производства, которые они передают Украине из своих арсеналов. Еще частью будет оплачена поставка более современных вооружений уже НАТОвских стандартов.

При этом, уже в скором времени Киеву придется решать, чем Украине воевать дальше. Окончательно ли переходить на вооружения стран НАТО, которые дороже в разы, если не на порядок, или продолжать воевать тем оружием, к которому привычны ВСУ.

- Если это продолжится, то последние запасы советского вооружения в странах, которые готовы отдать его нам, скоро будут израсходованы", - сказал Кулеба в интервью изданию Die Welt.

Ах-ах! – кинулись европейцы тут же искать, где еще есть вооружения советского производства на планете. Ответ прост – в Азии и Африке, куда его продали сами украинцы. Как продают сейчас и часть получаемых от Запада вооружений. И в США могут потом не удивляться, если их "Джавелины" вдруг неожиданно всплывут в тех странах, куда Вашингтон даже М16 времен вьетнамской войны не поставлял.

А Кулеба, ну что, Кулеба. Он просто завуалированно требует от Запада новых денег и новых вооружений. Должность у него такая – выпрашивать и обзываться. В конце концов, Украина отчиталась, что уже потратила за пару месяцев более 8 млрд. долларов. Потратит и еще 70, хотя бы на бумаге, даже если половина уйдет на откаты. А дальше харчеваться где?