Геннадий Зюганов - после событий в Латвии: Хватит уговаривать нацистов «вести себя достойно»

Геннадий Зюганов считает, что России на все оскорбления нужно реагировать более жестко и конкретно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Геннадий Андреевич, в Риге после Дня Победы происходят очень печальные события. Вот как раз сегодня (в субботу, 14 мая) Следственный комитет России приступает к расследованию, связанному с притеснением наших ребят. Молодой парень Александр (его фамилия не раскрывается) арестован за то, что выше с российским флагом, и ему грозит пять лет. Плюс - 20 административных дел, три уголовных - за то, что люди пришли к памятнику воинам-освободителям...

- Эта ужасная ситуация складывалась давно.

Прежде всего, с тех пор, когда все русские люди, которые вдруг не понравились местным властям, а там давно уже нацистская власть, оказались «не гражданами». И сотни тысяч жителей республики, одних только военных десять тысяч, которые служили и на флоте, и были подводниками, - вдруг оказались людьми не второго, а даже третьего сорта. Апартеид в ЮАР не позволял себе такого.

Тогда нашей власти и правительству надо было жестко выступить против этого безобразия. Проглотили, утерлись.

Потом стали преследовать тех, кто, собственно говоря, отстаивал русский язык, культуру, право учиться на родном языке. И тоже не выступили должным образом. Все увещевали, уговаривали. Еще никому не удалось уговорить нацистов «вести себя достойно».

Теперь это продолжается. И я считаю то, что они сотворили 9 мая, это оскорбление всех: и живых, и мертвых, всех, кто боролся с фашистами, всех – 71 миллион человек полегли на планете, освобождая мир от коричневой чумы и нацизма.

- В большей степени, это относится к 90-м?

- Не только.

А сегодня мы наблюдаем продолжение той же политики - теми же (а, скорее, их потомками, да и какая разница), кто в свое время сжигал людей в Хатыни и уничтожал в Бабьем Яру.

Так что, надо против этого выступать более жестко и конкретно. Одними словами вы ничего не добьётесь.

У власти и у страны всегда есть рычаги, которые позволяют более жестко влиять на ситуацию.

- Что вы имеете в виду?

- Вот только сейчас Следственный комитет расследует факты притеснения русских. Давно надо было этим заняться. А тем, кто такое вытворяет, вынести соответствующие приговоры. (Пусть бы и заочно.) И - искать их по всей планете, не стесняясь, потому что они, собственно говоря, уничтожают душу, культуру, пытаются растаптывать Победу и, вообще, оскорбляют всех наших граждан.

Когда мы только начинали военную спецоперацию на Украине, тогда даже нацисты, бывшие фашисты отказались проводить марш в Риге, а теперь видят, когда даем слабину и не принимаем должных мер против того, что они вытворяют в Латвии, начинается эта возня и эта грязь.

Что, разве неизвестно, кто отдает эти распоряжения - по отношению к русским? Известно. Ещё в 2019-м местная власть приняла такие нацистские решения, касающиеся нашего 9 мая.

И вот теперь - мы наблюдали это по телевидению - там дети нацистов, откровенные фашисты надругались над Победой, над памятью Героев. Что это такое - пригнали грязные бульдозеры и стали ими сгребать цветы у памятника нашим павшим. Это – вызов всему человечеству.

Вот и принимайте меры. Я не вижу со стороны нашей власти необходимых мер.

- А какие все же меры вы имеете в виду?

- Есть целый спектр вопросов, который позволяет придушить эту сволочь!

Из истории известен случай, когда посол США в Москве (это было в начале 50-х) поехал в Западный Берлин и заявил, что он себя чувствует там так, будто находится в оккупированной Германии.

Через два часа вышло распоряжение советского правительства, подписанное Сталиным: посол был объявлен персоной нон-грата. Потом он написал в своих мемуарах, что то решение было правильным.

И, несмотря на то, что это был посол великой державы, его через два часа выкинули из Советского Союза.

- Все понятно. Спасибо, товарищ генеральный секретарь!

- Давай.

- Удачи. До свидания.