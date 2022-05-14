Арабские дирхамы, армянские драмы и узбекские сумы: какие новые валюты появятся на Московской бирже

Сейчас Мосбиржа торгует десятью иностранными валютами Фото: EAST NEWS

На Московской бирже будут запущены торги новыми валютами. Среди них валюта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - дирхам, сообщает РБК. Сейчас торги парой дирхам-рубль ведутся на рынке форекс.

Также на Мосбирже могут быть запущены торги армянским драмом и узбекским сумом. Таким образом на Мосбирже решили ответить на западные санкции и снижение объемов торгов долларом.

Сейчас Мосбиржа торгует десятью иностранными валютами. Рубль можно поменять на доллар США, евро, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японскую иену и китайский юань.

Объемы торгов на Мосбирже в последнее время упали. Среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд руб. Для сравнения, годом ранее объем торгов был в три раза больше.

Ранее налоговое управление Великобритании заявило, что намерено лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи. Это означает, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Московской бирже. Кроме того, трейдерам рекомендовали не опираться на данные Московской биржи по курсу рубля.