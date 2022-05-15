На ТВ из серых мышек сделали королев красоты: Что случилось с женщинами после телешоу

Многодетная мама Екатерина Максимова жила в полуразрушенном деревенском доме, а сейчас перебралась в Лесосибирск. Фото: пресс-служба ТНТ

Для звезд внешность – рабочий инструмент. Знаменитости тратят много денег и времени на косметологов, пластических хирургов, стоматологов, диетологов, стилистов и прочую индустрию красоты и здоровья. У большинства женщин таких ресурсов нет. На ТВ есть телепрограммы, где женщинам помогают измениться. Раньше на нашем ТВ было несколько подобных популярных передач, сейчас в эфире осталась программа-долгожитель «Перезагрузка» на ТНТ. Для участия в проекте выбирают героинь с непростыми судьбами: помогают решить проблемы и преобразиться внешне. Показываем яркие преображения из недавних выпусков. Также мы узнали, как изменилась жизнь участниц телешоу после эфиров.

Екатерина Максимова, 28 лет (пос. Колесниково, Красноярский край)

Многодетная мама живет в полуразрушенном деревенском доме. Катя считала, что не умеет общаться, находить общий язык с людьми. Но девушка снимала веселые ролики для соцсетей, за счет необычной внешности и отсутствия зубов завоевала популярность – более 900 тысяч подписчиков. Поэтому женщина смогла зарабатывать в соцсетях. Зубы Кате выбил муж, от которого она наконец-то решила уйти. Некоторые жители поселка писали жалобы в органы опеки о том, что женщина сидит целыми днями в соцсетях, за детьми не следит. Троих детей у Максимовой временно забрали из-за плохих жилищных условий и отправили в детский дом. Подписчики Кати обратились в программу «Перезагрузка» с просьбой помочь девушке адаптироваться к современной жизни и найти работу. Так как это поможет Максимовой вернуть детей.

После эфира: Катя уже переехала из деревни в Лесосибирск, где находятся дети, чтобы регулярно их навещать. Женщина занялась поиском новой работы.

Что сделали?

Косметолог - лечение розацеа и уходовые процедуры.

Стоматолог - протезирование зубов.

Анна Красникова, 30 лет (Симферополь)

Анна Красникова. Фото: пресс-служба ТНТ

Анна рассматривала участие в «Перезагрузке» как шанс вернуться к нормальной жизни после того, как неизвестный напал на нее в подъезде. Лицо и тело Ани сильно пострадали от ножевых ранений, она с трудом ходила без опоры. Молодая женщина потеряла уверенность в себе и в своем будущем. За время участия в программе лучшие эксперты и врачи работали над тем, чтобы вернуть Анне красоту и здоровье.

После эфира: Вернувшись в Симферополь, Аня решила не откладывать свою мечту, теперь здоровье позволяет ей заниматься огненным массажем (метод лечения, сочетающий массаж и локальное тепловое воздействие).

Что сделали?

Косметолог - шлифовка и камуфляж шрамов.

Стоматолог - реставрация и протезирование зубов.

Хирург - коррекция шрама на губе, устранение асимметрии, липофилинг шрама на щеке.

Реабилитация с помощью лфк и уникальной платформы.

Светлана Бураева, 34 года и Нина Бураева, 61 год (Удан-Удэ)

Светлана пришла на проект с мамой Ниной. Женщина до сих пор отчитывает дочь за плохое поведение; взаимопонимания в семье не было; Светлана не могла добиться от матери ответа на главный свой вопрос – кто ее отец. С помощью экспертов Светлана и Нина сумели выяснить все отношения, сделать откровенные признания и простить друг друга.

После эфира: Через неделю после съемок финала программы, Света предложила маме переехать жить к ней и детям.

Что сделали?

Стоматолог - виниры, лечение, чистка и отбеливание зубов.

Косметолог - уколы красоты и аппаратные процедуры по омоложению.

Хирург - увеличение груди.

Гара, 26 лет, (Санкт-Петербург)

Гара. Фото: пресс-служба ТНТ

Эпатажная неформалка Гара поразила ведущих и зрителей яркой необычной внешностью и татуировками на лице. У молодой женщины было несколько неудачных попыток построить отношения, случались драки и много разочарований. Гара мечтает об обычном женском счастье. На «Перезагрузке» Гара отрепетировала, как общаться с мужчиной на свидании, научилась быть женственной и изменила внешность.

После эфира: Вернувшись в Санкт-Петербург, Гара нашла новую работу. Несмотря на то, что она не перестала любить панк-рок – но теперь выглядит роскошно.

Что сделали?

Косметолог - удаление татуировки на лбу.

Стоматолог - протезирование выбитого зуба.

Хирург - ринопластика после перелома.

Юлия Аргашокова, 33 года, (Армавир)

Юлия Аргашокова. Фото: пресс-служба ТНТ

Женщина рассказала, что до развода была - счастливая, молодая, худая, красивая. Муж изменил Юля с ее самой близкой подругой. Женщина в тот сложный момент была беременна. Юля выгнала из своей жизни предателей и стала растить дочь одна. От стресса она набрала 50 килограмм и перестала за собой ухаживать.

На «Перезагрузке» сбылась мечта Юли – стать похожей на любимую певицу Еву Польну. Психолог помог женщине избавиться от обиды на бывшего мужа.

После эфира: После участия в программе Юля, наконец, поговорила с бывшим супругом и обсудила все накопившиеся вопросы и проблемы.

Что сделали?

Косметолог - удаление неудачного татуажа бровей, уколы красоты.

Стоматолог - чистка, отбеливание, установка имплантата.

Хирург - липосакция подбородка и ринопластика.

Вера Солоимская, 30 лет (Москва)

Вера Солоимская. Фото: пресс-служба ТНТ

Жизнерадостная Вера работает учительницей физики. У молодой женщины алопеция - не растут волосы на голове. Она ведет уроки без парика, ученики обожают свою учительницу. По началу Вере было совсем непросто. Но к едким комментариям в транспорте и на улице она уже привыкла. У Веры есть мечта выступать на публике, но сама мысль об этом вызывала панический страх.

На «Перезагрузке» Вера переборола себя и выступила в стендапе.

После эфира: Женщина избавилась от страхов, ощущает себя уверенной и красивой.

Что сделали?

Косметолог - уколы красоты и уходовые процедуры.

Стоматолог - установка виниров.

Анна Третьякова, 27 лет (Санкт-Петербург)

Анна Третьякова

В полтора года на Аня чудом осталась жива: из-за опрокинувшейся кастрюлю с кипятком девочка получила 30% процентов ожогов. Рубцы от ожогов было убрать сложно. Анна перенесла множество операций по пересадке кожи. Из-за рубцов девушка переживала массу проблем: буллинг, отказы работодателей. Но больше всего Анна страдала из-за того, что из-за ожога у нее не развилась одна грудь. Аня пришла на проект, чтобы наконец почувствовать себя по-настоящему красивой женщиной и начать жить полноценной жизнью.

После эфира: Аня с нетерпением ждет лета, чтобы ходить с мужем и дочкой на пляж и впервые в жизни с гордостью демонстрировать своё декольте.

Что сделали?

Косметолог - шлифовка рубца на шее и в зоне декольте, инъекционные процедуры.

Стоматолог - лечение, чистка и отбеливание зубов.

Хирург - липофилинг одной груди с помощью собственного жира из области живота, подтяжка второй груди и удаление тянущих рубцов на руке.

Телепроект «Перезагрузка» в эфире в воскресенье в 9 утра на ТНТ. Отправить заявку на участие можно, заполнив анкету на сайте программы.