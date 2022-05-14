Дырки в колесах: В Великобритании экоактивисты объявили войну внедорожникам

Полиция пытается задержать кого-нибудь из активистов - пока безрезультатно Фото: СОЦСЕТИ

Члены движения Tire Extinguishers в Великобритании объявили настоящую войну внедорожникам – активисты выжидают удобное время и прокалывают колеса полноприводным автомобилям.

Полиция пытается противостоять активистам или хотя бы задержать кого-нибудь из них, но пока безрезультатно.

В Tire Extinguishers над правоохранителями откровенно глумятся и заявляют, что, во-первых, арестов не будет, а во-вторых – они их не боятся.

Члены организации с гордостью заявляют - они повредили уже 3000 машин Фото: СОЦСЕТИ

– Мы хотим вселить страх в любого, кто водит огромный загрязняющий окружающую среду внедорожник в британском городе. Некоторые из нас — это люди, которые живут рядом с оживленными загрязненными дорогами, медленно задыхаясь от пожирателей бензина, – заявляют в Tire Extinguishers.

Полиция обращается к активистам и пытается донести до них простую мысль – подобные действия могут привести к авариям.

Но современных луддитов подобные призывы не трогают. Члены организации с гордостью заявляют, что на сегодняшний день от их рук пострадало уже 3 тысячи машин.

– Было бы здорово получить пятизначную цифру к концу года, и мы думаем, что это возможно, – мечтают борцы за чистоту окружающей среды.