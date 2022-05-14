Австрия пригрозила отобрать у "Газпрома" газохранилище в Зальцбурге

Газ в Европе - очень больная тема Фото: REUTERS

Веселые истории, но не в журнале "Ералаш", а на газовых фронтах Европы разворачиваются в эти дни. Очень многое из происходящего можно охарактеризовать знаменитой формулой "и хочется, и колется, и мамка…" Впрочем, про мамку лучше не стоит, а то сразу ассоциации такие прибегают перед мысленный взор, что лучше кошмарный сон…

Болгарский скульптор Недельчо Костадинов изваял статую, которую назвал "Украинская мать". Ее выставили напротив памятника советским воинам в столице Болгарии Софии, но простояла она там только два часа. Уж слишком потрясающим оказался эффект от статуи. При виде нее заикаться и взахлеб рыдать начинали не только дети, но и взрослые с не самой крепкой нервной системой. С крепкой просто замыкались в себе на неопределенное время. И было, как говорится от чего: украинская мать походила на странную смесь противоестественной связи Чужого и Мунка. Некоторые находили в ней черты Хищника, но это уже явный перебор. Говорят, что автор делал скульптуру по мотивам "Игры престолов", и тогда она называлась "Голый демон", но покупателей не нашлось. И немудрено. Впрочем, если вспомнить, что у них там "батько наш Бандера", то именно такая мать и подойдет тому отцу, чтобы получилась сегодняшняя Украина.

«Шедевр» простоял напротив памятника советским воинам в Софии только два часа Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, извините, отвлекся. Мы же про газ в Европе. Очень больная тема. Конечно, если послушать европейских политиков, то и не тема вовсе. В отличие от Украины. Но, наверное, по той причине, что Украина она и сегодня есть, и завтра будет. Наверное. А с газом не так. Газ сегодня есть, а завтра – оп, и нету! Хотя в европах уверяют, что будет все равно. Правда, уже сейчас советуют расходовать экономно. Ведущее немецкое издание уже сообщило немкам, что достигать оргазма посредством мастурбирования струей воды из душа станет для них накладно. Не то что 15 минут, а и даже 5 минут такого занятия пробьют брешь в бюджете немецкой семьи.

А вот министр экономики ФРГ Роберт Хабек, отбросив в сторону все грязные домыслы и помыслы уверенно заявил: Германия сможет прожить ближайшую зиму без российского газа. Правда, есть два маленьких условия, которые надо выполнить. Первое Газовые хранилища должны быть полностью заполнены. И надо значительно экономить при использовании газа. То есть подтвердил прогноз "Бильд" насчет душа для немок. Но тут интереснее другое – а кто, собственно, должен заполнить эти хранилища газа.

Примечательно, но ответ немецкому коллеге по правительству дал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

- Мы сделаем так, что, например, если российский "Газпром" не заполнит наше крупнейшее хранилище, то мы заберем его у них для других поставщиков, - заявил Нехаммер, подтвердив тем самым, что он еще и не "Мерседес", и не БМВ.

А что они там будут делать в таком случае, в пустом газохранилище? Костры жечь, чтобы согреться? О каких других поставщиках идет речь, если таких поставщиков, которые смогли бы заменить российский "Газпром" в Европе, в природе не наблюдается.

Примечательно, что господа хитромудрые европейцы уверены, что можно раз за разом обманывать Россию. Ведь схема, которую господин Нехаммер и Нефольксваген усиленно двигает, угрожая "Газпрому", выглядит так – российский концерн доставляет необходимое количество в хранилище, но до того момента, как Австрия станет его покупать, он продолжает оставаться собственностью российской стороны. То есть за транзит Украина деньги уже получила, а вот получит ли "Газпром" за газ – это еще бабушка надвое сказала, поскольку в Европе стала модной тенденция арестовывать российскую собственность, отчуждать компании, в которых есть доля российских юридических или физических лиц, в свою пользу, переводить их под внешнее управление. В чем, кстати, уже отличились и Германия, и Польша. И настолько масштабно, что "Газпром" прервал все отношения со своими бывшими "дочками" в Европе, коих насчиталось аж 31 компания.

Есть же нормальная рабочая схема. Сколько покупаете, столько и берете. Хотите – в трубу выпускайте или на ветер, хотите – в газохранилище, но за нахождение газа в нем тоже не забудьте заплатить собственнику.

А иначе можете хоть в прятки в нем играть, хоть в догонялки. Чтобы согреться. Площадь-то большая. Только не курите там. Чревато.

А еще можете купить статую "укроматери" и когда будете смотреть на нее, то окружающие так и не смогут понять, вас колотун бьет от страха или от холода. Только поспешите, а то, говорят, в Голливуде очередного "Чужого" скоро начнут снимать, и у них проблема с праматерью той негуманоидной формы жизни.