«Уезжают те, кто не любит Россию»: Волочкова высказалась о коллегах сбежавших из страны

Балерина Анастасия Волочкова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

На пресс-конференции в НСН балерина Анастасия Волочкова впервые объяснила, почему поддерживает спецоперацию России на Украине и осуждает коллег, покинувших страну.

- Я из страны никуда не уеду! - заверила журналистов звезда балета.-Я представляла Россию на всех сценах мира, на самых лучших и прославленных. До сих пор я остаюсь верным человеком своей стране, потому что меня знают дети здесь – лично и в лицо. Это та причина, по которой я всегда буду здесь.

Свой патриотизм я доказала тем, что я занимаюсь талантливыми русскими детьми. Прививаюсь через свои спектакли любовь к танцу и музыке. И я да, патриот своей страны. У меня сейчас даже все афиши сделаны на фоне российского флага. И я никогда не предам свою страну!

Уезжают из страны только не наши люди. Не любящие страну, - пояснила kp.ru артистка. -Я очень люблю Россию, я доверяю и уважаю нашего президента. И когда наступают сложные времена, я как творческий человек, предпочитаю сплачивать людей, объединять их через танец. Российский народ очень сильный духом. И Россия никогда не нравилась другим странам, потому что у нас могущественная страна. И когда сложные времена, сильнее позиция не убежать и спрятаться, а когда наоборот - выстоять, перетерпеть что-то. Никаких лишений у нас сейчас нет. Ну какие-то санкции. Ну и что! Своих нельзя сдавать. Даже если что-то не так. Потом разберёмся. Надо поддерживать наше правительство и наших воинов. Я уверена, что мы правы. И я буду до последнего поддерживать свою страну. И уверена, что открою по всей России свои творческие центры, буду воспитывать молодые таланты, рассказала балерина.