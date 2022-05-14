Ценитель поэзии и фанат соколиной охоты: Что известно о новом президенте ОАЭ

Новый президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян Фото: REUTERS

В Объединенных Арабских Эмиратах, где скончался 73-летний президент страны и эмир Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян, избран новый, третий в истории ОАЭ глава государства.

Им стал Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, брат покойного.

Эта новость не стала неожиданностью: Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян является фактическим правителем Абу-Даби и всех ОАЭ уже много лет, начиная с 2014 года, когда у его брата случился инсульт.

О новом президенте ОАЭ известно, что:

- Пресса и обычный люд нередко называют его по инициалам – MBZ.

- Он сыграл ведущую роль во внешней политике ОАЭ, активно расширяя взаимодействие с ведущими мировыми державами.

- Закончил британскую военную академию, был пилотом ВВС ОАЭ.

- Уделяет большое внимание защите окружающей среды и лично возглавляет национальную программу по защите диких соколов.

- Является давним поклонником соколиной охоты, основал школу соколиной охоты и изучения птиц.

- В память о том, что его отцу была сделана пересадка почки, организовал благотворительный марафон, проходящий в Нью-Йорке. Цель забега – обратить внимание общества на проблему заболеваний почек.

- Один из природоохранных фондов, получивших щедрое пожертвование от шейха Мухаммада, обнаружил в Перу новый вид лесных ящериц, который решено было назвать в его честь – Enyalioides benzayedi.

- Является ценителем поэзии Набати, часто проводит под своим патронажем конкурсы поэзии в ОАЭ.