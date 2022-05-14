Ни одного факта насилия в отношении детей со стороны российских войск не зарегистрировано

Не нашли ни одного факта насилия в отношении детей со стороны российских войск. Фото: Евгения ГУСЕВА

Есть несколько видов лжи. Обычная ложь, более-менее искусная. Есть тупое наглое вранье. И есть выступления официальных лиц нынешней Украины вроде Подоляка, Арестовича, Зеленского, Кулебы и т.д. Но даже на их фоне выделяется так называемая уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Русская по происхождению, представляющая собой чистейшую вырусь без малейшего вкрапления совести и чести, занимающая пост омбудсмена Украины.

Денисова постоянно озвучивает не просто фейки, а чистейший бред, который на Западе воспринимается на "ура" только потому, что эта ахинея несется из Киева. Такими мелочами, как доказательства, она себя не утруждает. Факты – тоже не ее сильная сторона, но вот что касается каких-либо кровавых подробностей ее сумасшедшего бреда – тут равных ей просто нет. Даже Йозеф Геббельс покраснел бы от стыда и признал себя ее скромным подмастерьем, доведись ему восстать из Ада.

Одна из любимых тем Людмилы Денисовой, которой она уделяет время и внимание практически каждый день – "сексуальные преступления" российских военных на Украине. Вот и относительно недавно она дала интервью швейцарскому изданию "Блик", в котором расписала ужасы, достойные дворового фильма ужасов. Как водится, про изнасилования, совершенные русскими военными. Швейцарцам, видимо, тоже понравилась эта тема, потому что интервью вышло под заголовком: "Изнасилования всегда происходят публично".

- В чем причина изнасилований, которые систематически совершают русские? — задает ей свой вопрос швейцарский репортер, которому также все изначально ясно и понятно. потому что "двух мнений по такому вопросу быть не может".

- Они насилуют для того, чтобы женщины больше не могли рожать детей, - ответила Денисова. — Это явный геноцид. Солдаты выполняют личное указание Путина уничтожить страну.

У любого нормального человека, а не то что у журналиста тут возникло бы очень много вопросов. И к самой Денисовой, и к ее лечащему врачу. Но не у этого репортера. А Денисова тем временем продолжила.

- Мужчин и мальчиков тоже насилуют, — буквально "завелась" украинский омбудсмен. — Одна мать, прикованная к стулу, должна была наблюдать, как ее 11-летнего мальчика насиловали в течение десяти часов. 45-летний мужчина едва выжил, когда вышел из своего укрытия, чтобы набрать воды. Они схватили и изнасиловали его... Изнасилования всегда происходят на публике, часто во дворе или даже на улице — чтобы все могли это видеть.

Ау, медицина?! Здесь у особи явные психические отклонения. Похоже, у нее острый дефицит половой жизни, принявший уже безнадежно хронический характер, и она получает удовольствие от своих кровавых фантазий. Может, ее пора уже помещать в отдельное помещение с мягкими стенами и обитым потолком с решетками на окнах, пока она не начала воплощать свои фантазии в жизнь, что происходит с маньяками и маньячками сплошь и рядом? Ей наверняка надо уже примерить удобную одежду с длинными и завязывающимися за спиной рукавами, разработанную уже давным-давно неизвестным модельером, а она публично выступает и еще интервью дает. Потому что это ее единственный шанс избежать суда, если она будет признана невменяемой.

При этом, как говорится, когда в товарищах согласья нет… Вернее, когда они не сговорились предварительно между собой, то выглядит вранье Денисовой уже даже не топорно, а совсем дебильно.

"Вкусную" тему об "оккупантах-насильниках" попытались раскрутить и журналисты польского телеканала "Белсат". Нои нарвались не на тупую и лживую пропагандистку, а на более-менее вменяемого человека.

- В прессе появлялись такие сообщения о том, что дети становились жертвами насилия со стороны "российских оккупантов". Есть ли у вас какие-то данные, которые вы бы могли подтвердить? – спросили они в прямом телеэфире Уполномоченную президента Украины по правам ребенка Дарью Герасимчук.

И жестоко обломались.

- На сегодняшний день у Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтверждённого факта насилия, - спокойно ответила им Уполномоченная президента Украины по правам ребенка.

Еще раз – ни одного факта насилия над детьми со стороны российских солдат.

Думаете, это остановит хоть кого-то из официальных лиц Украины от дальнейшего вранья? Ту же Денисову, например. Да никогда. Она с новой силой бросится разжигать новые фейки. И будет это делать до тех пор, пока не окажется в тюрьме или в лечебнице для душевнобольных. Если сумеет вовремя и умело закосить под невменяемую.

А до тех пор она будет даже не лгать, а нагло, тупо и беспардонно врать. А западные СМИ продолжат разносить ее бред. Она ведь не просто больная вырусь-русофобка, а облеченная официальными полномочиями. Тем более, что украинские "бешенцы" всех полов, сколько там не есть в "цивилизованном мире", буквально толпами выходят в европейских странах разукрасив себе трусы красными красками, сиропами и прочими красителями.