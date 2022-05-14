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Политика14 мая 2022 14:10

Ни одного факта насилия в отношении детей со стороны российских войск не зарегистрировано

Уполномоченная Украины по правам ребенка опровергла русофобское вранье Уполномоченной Украины по правам человека
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Не нашли ни одного факта насилия в отношении детей со стороны российских войск.

Не нашли ни одного факта насилия в отношении детей со стороны российских войск.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Есть несколько видов лжи. Обычная ложь, более-менее искусная. Есть тупое наглое вранье. И есть выступления официальных лиц нынешней Украины вроде Подоляка, Арестовича, Зеленского, Кулебы и т.д. Но даже на их фоне выделяется так называемая уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Русская по происхождению, представляющая собой чистейшую вырусь без малейшего вкрапления совести и чести, занимающая пост омбудсмена Украины.

Денисова постоянно озвучивает не просто фейки, а чистейший бред, который на Западе воспринимается на "ура" только потому, что эта ахинея несется из Киева. Такими мелочами, как доказательства, она себя не утруждает. Факты – тоже не ее сильная сторона, но вот что касается каких-либо кровавых подробностей ее сумасшедшего бреда – тут равных ей просто нет. Даже Йозеф Геббельс покраснел бы от стыда и признал себя ее скромным подмастерьем, доведись ему восстать из Ада.

Одна из любимых тем Людмилы Денисовой, которой она уделяет время и внимание практически каждый день – "сексуальные преступления" российских военных на Украине. Вот и относительно недавно она дала интервью швейцарскому изданию "Блик", в котором расписала ужасы, достойные дворового фильма ужасов. Как водится, про изнасилования, совершенные русскими военными. Швейцарцам, видимо, тоже понравилась эта тема, потому что интервью вышло под заголовком: "Изнасилования всегда происходят публично".

- В чем причина изнасилований, которые систематически совершают русские? — задает ей свой вопрос швейцарский репортер, которому также все изначально ясно и понятно. потому что "двух мнений по такому вопросу быть не может".

- Они насилуют для того, чтобы женщины больше не могли рожать детей, - ответила Денисова. — Это явный геноцид. Солдаты выполняют личное указание Путина уничтожить страну.

У любого нормального человека, а не то что у журналиста тут возникло бы очень много вопросов. И к самой Денисовой, и к ее лечащему врачу. Но не у этого репортера. А Денисова тем временем продолжила.

- Мужчин и мальчиков тоже насилуют, — буквально "завелась" украинский омбудсмен. — Одна мать, прикованная к стулу, должна была наблюдать, как ее 11-летнего мальчика насиловали в течение десяти часов. 45-летний мужчина едва выжил, когда вышел из своего укрытия, чтобы набрать воды. Они схватили и изнасиловали его... Изнасилования всегда происходят на публике, часто во дворе или даже на улице — чтобы все могли это видеть.

Ау, медицина?! Здесь у особи явные психические отклонения. Похоже, у нее острый дефицит половой жизни, принявший уже безнадежно хронический характер, и она получает удовольствие от своих кровавых фантазий. Может, ее пора уже помещать в отдельное помещение с мягкими стенами и обитым потолком с решетками на окнах, пока она не начала воплощать свои фантазии в жизнь, что происходит с маньяками и маньячками сплошь и рядом? Ей наверняка надо уже примерить удобную одежду с длинными и завязывающимися за спиной рукавами, разработанную уже давным-давно неизвестным модельером, а она публично выступает и еще интервью дает. Потому что это ее единственный шанс избежать суда, если она будет признана невменяемой.

При этом, как говорится, когда в товарищах согласья нет… Вернее, когда они не сговорились предварительно между собой, то выглядит вранье Денисовой уже даже не топорно, а совсем дебильно.

"Вкусную" тему об "оккупантах-насильниках" попытались раскрутить и журналисты польского телеканала "Белсат". Нои нарвались не на тупую и лживую пропагандистку, а на более-менее вменяемого человека.

- В прессе появлялись такие сообщения о том, что дети становились жертвами насилия со стороны "российских оккупантов". Есть ли у вас какие-то данные, которые вы бы могли подтвердить? – спросили они в прямом телеэфире Уполномоченную президента Украины по правам ребенка Дарью Герасимчук.

И жестоко обломались.

- На сегодняшний день у Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтверждённого факта насилия, - спокойно ответила им Уполномоченная президента Украины по правам ребенка.

Еще раз – ни одного факта насилия над детьми со стороны российских солдат.

Думаете, это остановит хоть кого-то из официальных лиц Украины от дальнейшего вранья? Ту же Денисову, например. Да никогда. Она с новой силой бросится разжигать новые фейки. И будет это делать до тех пор, пока не окажется в тюрьме или в лечебнице для душевнобольных. Если сумеет вовремя и умело закосить под невменяемую.

А до тех пор она будет даже не лгать, а нагло, тупо и беспардонно врать. А западные СМИ продолжат разносить ее бред. Она ведь не просто больная вырусь-русофобка, а облеченная официальными полномочиями. Тем более, что украинские "бешенцы" всех полов, сколько там не есть в "цивилизованном мире", буквально толпами выходят в европейских странах разукрасив себе трусы красными красками, сиропами и прочими красителями.

Украинский кризис: Новости