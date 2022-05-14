Владимир Путин с главой финнов обсудил их желание вступить в НАТО

Владимир Путин побеседовал с президентом Финляндии Саули Ниинистё Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинистё сам позвонил в Москву. Он рассказал Владимиру Путину о планах Хельсинки по вступлению в НАТО.

Российский лидер в ответ заверил коллегу, что мы никоим образом не угрожаем соседней стране. Отказ от военного нейтралитета был бы ошибкой. Если читатели не знают, то ни Россия, ни Финляндия много лет не держат войска на общей границе. Это показывает мирную политику наших стран.

«Такое изменение внешнеполитического курса страны (дорога в НАТО – Ред.) может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», - заявили в Кремле.

В конце разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Путин рассказал о сложных переговорах с Киевом. Точнее, о том, что переговоров как таковых уже нет, потому что сторона Зеленского перестала выходить на контакт.

«Разговор был прямым и недвусмысленным, без преувеличений. Было сочтено важным избегать напряженности», - так созвон президентов описали уже финские журналисты.