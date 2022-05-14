Группе Kalush Orchestra прочат победу на Евровидении. Фото: static.eurovision.tv

Ближе к полуночи 14 мая в Турине определится победитель «Евровидения-2022». В суперфинале за победу и право привезти конкурс в родные края поборются 25 участников (как сольно, так и коллективами).

Фото: static.eurovision.tv

И если в прошлом и позапрошлом году основной коллизией был способ проведения шоу в условиях пандемии, то в этот раз в центре внимание совсем другое. После отстранения России от «Евровидения» все заговорили о явном фаворите шоу — Украине. Казалось бы, события никак не связаны друг с другом. Но в то же время все прекрасно понимают, что связь более чем очевидная.

Фото: static.eurovision.tv

И даже букмекеры, бездушные аполитичные математики, практически отдали победу украинской группе Kalush Orchestra еще задолго до начала конкурса. «КП» пытается разобраться, чем хорош этот музыкальный коллектив и почему он считается безоговорочным претендентом на победу.

Самоучки из шахтерского города

Название коллектива Kalush Orchestra отсылает к родному городу участников — Калуш (Ивано-Франковская область). Местные считают этот населенный пункт рэп-столицей Западной Украины, ведь оттуда вышло множество хип-хип исполнителей. Именно так, просто Kalush, поначалу и назывался коллектив, еще до раскрутки — в 2019 году. Всего их трое: солист Олег Псюк по прозвищу Псючий сын, мультиинструменталист Игорь Диденчук и безымянный MC (тот, кто читает текст со сцены) Киллимен. Еще в группу звали земляка — рэпера Nashiem Worryk, но он отказался.

В продвижении группы активно участвовала известная колоритная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко). Именно она разместила в соцсетях их первый клип три года назад.

Фото: img.the-village.com.ua

В том же 2019 году коллектив и заметили — их подписал известный американский лейбл Def Jam, подразделение Universal Music. Так у группы из шахтерского Калуша, стоящего на подмытом грунте, который медленно, но верно «подсаживает» город, с населением 65 тысяч человек появилось солидное финансирование и влиятельные продюсеры. Что сразу сказалось на качестве клипов и музыки.

— В Калуше есть серьезная проблема, на которую, похоже, все уже забили, — рассказывал в интервью Псюк. — Полгорода в любой момент может рухнуть под землю. У нас раньше была куча шахт, повымывали грунты и оставили все как есть. Можно было наполнить эти пустоты песком, поставить новые перекрытия. Но если у нас воруют даже те деньги, что выделены на укладку дорог, то насколько легко тырить бюджет на темы, которых даже не видно? Калушане смирились. Они говорят: «Рухнет — 100%. Просто непонятно, когда».

Пранкеры, перформеры, наркоманы

Помимо клипов веселая троица славится на Украине невинным хайп-хулиганством — пранками. Kalush Orchestra разыгрывает прохожих, устраивает уличные опросы, колядует по квартирам и даже катается в общественном транспорте с настоящей козой.

Все это направлено на продвижение группы, конечно. Ролики выкладываются в Youtube и Тик-Ток, где у коллектива более 280 тысяч подписчиков и 4,5 миллиона лайков. Так разрастается аудитория.

Правда, и по-настоящему хулиганского прошлого в шахтерском городке музыкантам избежать не удалось. Олег Псюк в интервью признавался, что употреблял и распространял наркотики, но с 2016 года завязал и всех отговаривает от этого.

Фото: i.ytimg.com

— Самый жесткий марафон (безостановочное употребление наркотиков) длился шесть дней, — признавался лидер коллектива. — Без сна, без еды, только чуть йогурта, потому что надо. Три дня — это была моя норма, а в тот раз, видимо, захотел пойти на рекорд. В Калуше многие чуть ли не с детства начинают торчать. Они сразу «на суровом» (тяжелые наркотики). Или это я просто такую энергетику излучаю, что рядом со мной постоянно оказываются торчащие люди. Я рад, что у меня была такая юность. Я так наторчался, что мне прям хватает до сих пор. Я себя не сдерживаю, я просто уже не хочу. Не будь у меня такой юности, сейчас — особенно, с ростом узнаваемости — мне хотелось бы жестко врываться.

Песня — посвящение маме (или чуть больше)

Фронтмен коллектива Олег Псюк, написавший песню Stefania, поначалу уверял, что текст слишком интимный — и посвящен его родной матери.

Фото: the-flow.ru

— Песня посвящена моей маме, — признавал музыкант. — Так ее зовут. Ключевой символ этой песни и символ выступления — мать.

Но так было до начала «Евровидения». После музыканты сориентировались, чего от них ждут, и обогатили песню более глубокой символикой — провозгласили, что песня посвящается всем матерям, оберегающим детей от «ужасов войны». Разумеется, в таком контексте композиция стала звучать более выигрышно и ожидаемо. Так и западной публике, и руководителям «Евровидения», видимо, будет проще в качестве гуманитарной (гуманистической) поддержки подвести группу к победе, чтобы в 2023 году провести шоу на Украине. Так и букмекерские выкладки выглядят логичнее — иначе невозможно было объяснить, с чего вдруг еще до начала конкурса Kalush Orchestra вывели на первое место?

Букмекеры — Украина, зрители — Испания

Фото: static.eurovision.tv

Теперь триумф Украины в конкурсе оценивается как высоковероятный: коэффициент на победу калушских музыкантов — 1,33 (на эту цифру умножается сумма ставки в случае выигрыша), на второе место аналитики ставят шведскую исполнительницу Корнелию Якобс (Hold Me Closer) — 6,5, на третье — в кои-то веки британца, колоритного англичанина Сэма Райдера (Space Man) — 7,5.

Однако есть мизерная вероятность того, что геополитическая конъюнктура и вариант проголосовать назло России не устроит профильную аудиторию конкурса — и она все же выберет своего исполнителя (если не помешает профессиональное жюри). Надежду на интригу дарит опрос фанатов шоу на сайте eurovisionworld.com, где в лидерах испанская вокалистка Шанель Терреро (SloMo).

Kalush Orchestra использует национальные музыкальные инструменты, делает мощный акцент на украинском фольклоре и не стесняется, в отличие от многих российских участников «Евровидения» петь на родном языке. Чтобы выступление в Турине было максимально впечатляющим, коллектив усилили еще тремя исполнителями: мультиинструменталистами — Тимофеем Музичуком и Виталием Дужиком, а еще бэк-вокалистом Джонни Дивным.

Помогают и западные партнеры. Есть такая традиция: перепевать особо понравившиеся песни соперников на «Евровидении», чтобы выразить уважение и обратить внимание публики на интересный трек. Композицию Stefania решила в экспресс-режиме спеть финская рок-группа The Rasmus — самые известные участники конкурса в Турине.

Фото: static.eurovision.tv

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПЕСНИ STEFANIA НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Стефания, мама, мама Стефания.

Поле расцветает, а она седеет.

Спой мне колыбельную, мама,

Хочу услышать от тебя родное слово.

Она убаюкивала меня, дала мне ритм, и у меня не отнять силу воли, ибо её дала она.

Кажется, он знала больше, чем Царь Соломон.

Я всегда буду находить путь домой, даже разбитыми дорогами.

Она не будила меня даже в сильные бури,

Она считала дули от бабули за пули.

Оно хорошо меня знала и не обманывалась, когда была утомлена, она убаюкивала меня в такт:

Люли-люли-люли...

Я уже не младенец, ма, будто я не взрослый, способный отвечать за свои слова.

Я не малый ребёнок, а она всё нервы тратит, когда я гуляю, чёрт бы тебя побрал!

Ты ещё молода, о мама, в расцвете сил, если я не оценю опеку на пике славы – буду в тупике.

Забивайте пику в этот пик – я бы спалил его своей любовью.

Люли-люли-люли..

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Поскольку Россию исключили из шоу, трансляций на федеральных каналах не предусмотрено (кроме того, Первый канал и «Россия 1» вышли из состава Европейского вещательного союза). Зато каждый любитель этого проекта сможет посмотреть суперфинал в Youtube на официальном канале конкурса. Правда, проголосовать за любого из участников не получится.