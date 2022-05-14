Главные секреты «Евровидения-2022»: запрет живой музыки, коррупция и подтасовки при подсчете голосов, тайные спонсоры и бюджет

Фото: static.eurovision.tv

В этом году Россия снова не принимает участие в «Евровидении» (так уже было, когда конкурс проходил в Киеве в 2017 году). Посмотреть прямой эфир суперфинала можно будет только в Youtube — на специальном канале шоу. А пока «КП» рассказывает несколько не самых популярных фактов о популярном песенном проекте.

Барабаны — в резиновых чехлах и запрет на живой звук

Фото: static.eurovision.tv

Интересно, что у большинства зрителей «Евровидение» ассоциируется с живым звуком: мол, прямо на сцене в прямом эфире творится искусство без прикрас. Иногда мы слышим, как дрожит голос у артистов во время тихой баллады или, наоборот, тяжелое дыхание после беготни по сцене. Но так — только с вокалом. Начиная с 2004 года все живые звуки на сцене шоу запрещены. Буквально регламент гласит: «Каждое выступление должно исполняться вживую. При этом использование живых инструментов запрещено. Запрещается подключать инструменты для живой игры на сцене. Вещательная компания и Исполнительный супервайзер EBC должны проверить соблюдение этого правила».

Выходит так, что музыканты на сцене — а их иногда довольно много и у каждого в руках по инструменту — просто кривляются, имитируя живую игру. Как в том самом вирусном видео 2014 года, где на концерте Елены Ваенги «Чак Норрис от музыки» выпиливал мощное электрическое соло на акустической гитаре.

Даже на барабаны участников «Евровидения» надевают специальные резиновые чехлы, чтобы не дай бог музыкант не извлек живой звук из инструмента.

Так откуда тогда идет звук? И почему?

Инструментальные партии записываются заранее. Организаторы объясняют такое требование необходимостью соблюдать динамику шоу. Ритм конкурса предполагает трехминутное выступление каждой группы или солиста и только тридцать секунд паузы на смену. За это время едва можно успеть выбежать и встать на свои места — не то, что произвести качественную настройку звука и распеться.

Еще одна причина — желание избежать ошибок. По этой же причине новогодние огоньки на российском ТВ тоже идут «под фанеру». Чтобы в эфире не произошло неполадок и все смотрелось гладко и чистенько.

Разумеется, привыкшие играть живьем участники не в восторге от таких правил. В этом году протестовать начали Дания (группа REDDI) и Болгария (группа Intelligent Music Project). Музыканты подчеркнули, что фальшрежим выступления губительно сказывается на качестве.

— Мы всю жизнь репетировали живую игру, — пояснили REDDI. — Так легче, чем притворяться. Представьте, что вы разговариваете, а звуков нет. Вы привыкли к звукам при нажатии определенных кнопок. Теперь так не происходит: кнопка есть, но звук не идет.

Подтасовки и коррупция

Как известно, во время голосования самое важное — как посчитать голоса. В последние годы на «Евровидении» действует обновленная система: сумма баллов собирается из зрительских голосов и оценок профессионального жюри (продюсеры, композиторы, артисты и проч.). В каждой стране арбитры оценивают выступления участников — выдавая от одного до восьми, а также 10 и 12 баллов лучшим. Для зрителей доступны три варианта голосования: официальное приложение, звонок, СМС.

Фото: static.eurovision.tv

И вот потом начинается самое интересное — подсчет голосов и определение суперфиналистов.

После полуфиналов публика обратила внимание на странные оценки и, главное, подсчет голосов артистов из Латвии (группа Citi Zeni) и Албании (Ронела Хаяти). Люди начали заваливать официальные соцсети конкурса сообщениями о подтасовках и коррупции из-за того, что никто не ожидал увидеть в суперфинале Нидерланды (Ака Стиен ден Холландер), Литву и Исландию — даже по букмекерским выкладкам они должны были остаться глубоко позади, потому что не блеснули. Отметили несправедливость и западные СМИ.

— Самый ужасный полуфинал «Евровидения», который я когда-либо видел за все свои годы. Он настолько явно сфальсифицирован. Бойкот финалу! — передает газета Mirror слова одного из поклонников шоу.

За чей счет банкет?

Известно, что шоу организует Европейский вещательный союз, но кто платит за столь пышное мероприятие?

Фото: static.eurovision.tv

Почти весь бюджет EBU держится на взносах от стран-участников. По приблизительным оценкам, которые приводила Daily Mail, сумма в копилке достигает порядка 6,2 миллионов евро (422,8 миллиона рублей). Кроме того, есть частные спонсоры и внутри каждой страны, проводящей шоу. В 2022 году это местные крупные игроки: FIAT, Lavazza, Costa Cruises, Vodafone, Plenitude и Philadelphia — все они проводят рекламные спецмероприятия перед ареной шоу в Турине.

Фото: static.eurovision.tv

Официальным развлекательным партнером «Евровидения-2022» стал Тик-Ток, туристическим — сервис Booking. Поиском технических спонсоров, то есть тех, кто поможет обеспечить площадку проведения конкурса необходимой «фурнитурой», занимался город Турин. Инвестиции от каждой из таких компаний составляют как минимум 100 тысяч евро (6,8 миллиона рублей).

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