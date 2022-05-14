Партнер Бориса Грачевского отомстил его молодой вдове: в битве за "Ералаш" поставлена точка

Режиссер Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской. 2019 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя почти полтора года после смерти Бориса Грачевского его любимое детище - киножурнал "Ералаш" - все-таки перешел в управление партнера Аркадия Григоряна. Если до этого молодая вдова Екатерина Белоцерковская была полна решимости биться за бизнес мужа и доказывать, что Григорян завладел им незаконно, то теперь судебные распри окончены. Белоцерковская отказалась от собственного иска, надеясь найти с партнером мирное решение. Однако, мира не вышло: Аркадий Григорян от переговоров отказался и боле того, потребовал с Белоцерковской возместить судебные расходы.

Как стало известно сайту kp.ru, на днях суд удовлетворил эти требования. С одной лишь оговоркой: гендиректор "Ералаша" просил 250 тысяч рублей, а присудили ему только 100 тысяч. Впрочем, и эта сумма для молодой вдовы, которая после смерти мужа осталась с маленьким ребенком на руках и среди многочисленных наследников, жаждущих выгнать ее на улицу, - огромные деньги.

А ведь при жизни Грачевского ничего не предвещало беды. Казалось очевидным, что худрук "Ералаша" - не только его медийное лицо, но и главный владелец киноимперии. И только после похорон, когда родня взялась разбираться с имуществом, внезапно выяснилось: у Бориса Юрьевича в "Ералаше" доля в 49,99%, тогда как у его ближайшего товарища Аркадия Григоряна, которого широкая публика никогда не видела, - 50,01%. И все благодаря тому, что несколько лет назад Григорян по бумагам провел странную сделку - присоединил какую-то компанию, что-то реорганизовал и в итоге получил контрольный пакет акций. Даже такая мизерная разница в процентах позволяет ему единолично принимать все решения по "Ералашу".

Для молодой вдовы эти новости стали шоком. В суде она пыталась доказать, что знаменитый муж ничего не знал о бурной деятельности партнера - в бумаги не вникал, был всецело поглощен творчеством, ну а подпись Грачевского на документах - чистая подделка. К несчастью для Белоцерковской, никаких успехов в судебных баталиях она не добилась, из-за чего и вынуждена была отказаться от иска.

А вот другие родственники Бориса Грачевского оказались куда настойчивее. Так, первая жена Галина Грачевская спустя много лет после развода вдруг "вспомнила", что супруг ее обделил, не отдав при расставании половину нажитого в браке "Ералаша". Так что теперь у нее свой собственный суд за киножурнал. И если решение окажется в пользу экс-супруги, то вдове и ее маленькому сыну Филиппу от многомиллионного "Ералаша" достанутся совсем крохи. Тем более, что на него претендуют еще трое детей худрука. Двое из них - 50-летний сын Максим и 42-летняя дочь Ксения от первого брака отказываться от своей доли не собираются, несмотря на то, что Ксения Грачевская много лет не общалась с отцом и даже не пришла на его похороны.

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