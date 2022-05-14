«К сожалению, это не вопрос веры» Ксения Собчак не верит, что ее начали проверять на статус иноагента

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку в отношении телеведущей Ксении Собчак и членов ее команды, выпускающей ютуб-шоу «Осторожно Собчак!». Об этом в телеграм-канале сообщил Александр Ионов, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, возглавляющий теперь Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства.

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— Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом, — добавил активист.

На что Ксения тут же отреагировала ироничным постом, намекнув на возможную необъективность проверки.

— Друзья, ну сами себе-то хоть не врите, — написала в телеграм-канале «Кровавая барыня». — В деле «об иностранном финансировании» работает только правило «был бы человек, а статья найдется».

Фото: Кадр видео

Ионов почти сразу отреагировал на сообщение телеведущей.

— Напомню, что все расследования нашего комитета в отношении юридических и физических лиц нашли подтверждения, — подчеркнул он. — Как в документах иностранных реестров, так и в документах, которые получали российские органы, принимающие решения о включении в список иноагентов. К сожалению, это не вопрос веры, это вопрос документов. Пока мы не ошибались.

Ранее активист пояснял, каким образом проходит процедура проверки на статус иноагента и зачем это нужно.

— Мы будем собирать эту информацию, а также будем следить за теми отчетами, которые публикуют органы государственной власти, например Госдепартамент, а также подконтрольные ему фонды, — сообщал Ионов. — А мы знаем, что как в США, так и в Европе существует огромное количество фондов, которые поддерживают проекты, направленные на дестабилизацию ситуации в нашей стране.

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