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Звезды14 мая 2022 17:00

«К сожалению, это не вопрос веры» Ксения Собчак не верит, что ее начали проверять на статус иноагента

Ксению Собчак могут признать иноагентом
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Телеведущая Ксения Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку в отношении телеведущей Ксении Собчак и членов ее команды, выпускающей ютуб-шоу «Осторожно Собчак!». Об этом в телеграм-канале сообщил Александр Ионов, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, возглавляющий теперь Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства.

Фото: Кадр видео

— Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом, — добавил активист.

На что Ксения тут же отреагировала ироничным постом, намекнув на возможную необъективность проверки.

— Друзья, ну сами себе-то хоть не врите, — написала в телеграм-канале «Кровавая барыня». — В деле «об иностранном финансировании» работает только правило «был бы человек, а статья найдется».

Фото: Кадр видео

Ионов почти сразу отреагировал на сообщение телеведущей.

— Напомню, что все расследования нашего комитета в отношении юридических и физических лиц нашли подтверждения, — подчеркнул он. — Как в документах иностранных реестров, так и в документах, которые получали российские органы, принимающие решения о включении в список иноагентов. К сожалению, это не вопрос веры, это вопрос документов. Пока мы не ошибались.

Ранее активист пояснял, каким образом проходит процедура проверки на статус иноагента и зачем это нужно.

— Мы будем собирать эту информацию, а также будем следить за теми отчетами, которые публикуют органы государственной власти, например Госдепартамент, а также подконтрольные ему фонды, — сообщал Ионов. — А мы знаем, что как в США, так и в Европе существует огромное количество фондов, которые поддерживают проекты, направленные на дестабилизацию ситуации в нашей стране.

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