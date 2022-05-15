«От мигрени до гастрита»: врач назвала проявления хронического коллективного стресса

Множество людей в нашей стране сейчас находятся в состоянии коллективного стресса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если вы сейчас плохо спите, быстро утомляетесь, раздражаетесь и плачете как будто без причины, то вы не одиноки. Многие жители нашей страны (как и большинства других стран) находятся в состоянии хронического коллективного стресса, ХКС, рассказала «Комсомольской правде» врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Дарья Трошина.

- Это явление достаточно хорошо изучено психологией. Хронический коллективный стресс может возникать как в небольших группах (в семье, в различных коллективах — например, у операторов контакт-центров экстренных служб), так и в больших сообществах, - говорит специалист. - Например, доказано, что уровень стресса в крупном городе выше, чем в сельской местности.

Причинами ХКС могут быть самые разные события негативного характера. Чаще это природные катастрофы, эпидемии, теракты. Однако выбить из колеи психику определенных групп людей может даже такая, казалось бы, мелочь (для большинства остальных), как проигрыш любимой футбольной команды.

- Сейчас, в условиях резко и неожиданно изменившейся социально-экономической ситуации, и я, и мои коллеги, фиксируем увеличение стресса у наших пациентов, - продолжает врач. - Многие люди даже во время плановых консультаций так или иначе упоминают события из текущей информационной повестки. Пациенты, страдающие хроническими психоэмоциональными расстройствами, сегодня сталкиваются с обострениями. Другие приходят к нам с психологическими нарушениями, которые возникли впервые на фоне постоянного напряжения.

Когда интенсивность информационного потока превышает возможности мозга по его обработке, наш адаптационный механизм перестает справляться. И тогда люди «пропускают» в себя стресс, поясняет Дарья Трошина.

КАК РАСПОЗНАТЬ, ЧТО СТРЕСС ПЕРЕШЕЛ В ХРОНИЧЕСКУЮ СТАДИЮ

О длительном состоянии стресса у конкретного человека сигналят определенные симптомы. Доктор Трошина перечисляет наиболее частые из них:

- нарушения сна,

- потеря аппетита,

- проблемы с пищеварением,

- головные боли,

- боли в мышцах,

- подъемы артериального давления,

- неприятные ощущения в области сердца,

- нарушения дыхания.

Кроме того, возможны обострения хронических заболеваний, предупреждает врач. На фоне стресса нередко обостряются гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, мигрени.

Среди психологических симптомов хронического стресса Дарья Трошина отмечает такие:

- апатия,

- быстрая утомляемость от физических нагрузок,

- нарушение когнитивных функций (концентрации внимания, памяти) ,

- снижение работоспособности,

- подавленное настроение, плаксивость,

- раздражительность, агрессия,

- тревожность.

«Как мы видим, симптомов стресса довольно много. Если они возникают ежедневно, снижают качество вашей жизни, мешают работе — это повод обратиться к специалисту», - говорит врач. Как минимум для того, чтобы удостовериться: не развилось ли у вас серьезное расстройство психики, требующее медицинской помощи.

От редакции: также важно убедиться, не являются ли неприятные симптомы признаками других опасных заболеваний, в том числе онкологических. Начать нужно с обращения к врачу-терапевту.

НА ЗАМЕТКУ

Терпеть и ждать, когда плохое самочувствие пройдет само собой, мягко говоря, не самое правильное решение, предупреждает доктор Трошина. «Во многих городах работают бесплатные службы психологической поддержки, где можно получить консультации. Обращайтесь за помощью», - советует эксперт.

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Сделай сам: какие приемы помогают снизить уровень стресса

Если ситуация еще не зашла слишком далеко - в организме не возникли серьезные сбои, требующие медпомощи - можно попробовать снижать стресс своими силами. Дарья Трошина дает такие рекомендации:

- Прежде всего важно осознать, что наша реакция на стресс — это адаптация нервной системы через ее мобилизацию, а проще говоря — напряжение. Если мы хотим улучшить процесс адаптации, нужно научиться приводить себя в состояние расслабления. Для этого есть как минимум две эффективные методики, которые можно применять самостоятельно.

1. Метод прогрессивной мышечной релаксации.

Это последовательное расслабление мышечных групп. Множество видео и текстовых инструкций по выполнению этой методики вы найдете в интернете.

! Важно, что эффективность такого подхода доказана исследованиями, подчеркивает врач. Суть в том, что нужно постепенно расслаблять группы мышц, последовательно расширяя зону релаксации. При этом мысленно вы концентрируетесь именно на расслаблении мышц и за счет этого хотя бы временно отвлекаетесь от неприятных ощущений, эмоций, которые в данный момент беспокоят.

Сеансы рекомендуется проводить ежедневно, 1-3 раза. «Это позволяет значительно снизить уровень тревожности», - уверяет Дарья Трошина.

2. Дыхательная гимнастика.

Наиболее простое и в то же время действенное упражнение — диафрагмальное (брюшное) дыхание, поясняет эксперт.

- Вам нужно лечь на спину или сесть на стул так, чтобы спина плотно прилегала к поверхности.

- Положите руки на живот, чтобы ощущать, как двигается диафрагма.

- Делайте глубокие медленные вдохи и выдохи, при этом контролируя, чтобы в процессе дыхания участвовала не грудная клетка, а живот.

«Повторяйте упражнение по 5-10 раз и делайте в течение дня два-три подхода, - советует врач. - Это поможет заметно уменьшить уровень тревоги».

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