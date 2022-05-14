В Киеве решили снести "пророссийские памятники" и отказаться от вагонов метро, сделанных в России

В Измаиле хотят искоренить память о русском полководце Суворове, который отвоевал город у турков. Фото: Shutterstock

На Украине, оказывается, еще полно всего, что можно переименовать, так что местные власти без работы не останутся до конца своих полномочий или до передачи их совсем другой власти, которая может вскоре прийти.

Например, в Одесской области есть такой небольшой городок Измаил, получивший всемирную известность, что его в свое время взял и отбил у турок знаменитый русский полководец Александр Васильевич Суворов. Причем, Измаил считался неприступной крепостью, а турок в обороне крепости было даже больше, чем штурмующих войск у Суворова.

И было вполне естественно, что центральная магистраль города до сих пор носила наименование "проспект Суворова". Теперь улица называется "проспект Незалежности". Какой-то затхлой залежалостью отдает, но так что с того.

А в Киеве процесс переименований скоро подойдет к концу. В числе последних переименований мэр-златоуст украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что Арка Дружбы народов теперь именуется "Аркой Свободы украинского народа". Арка, правда, треснула в верхней части и грозит даже завалиться, но тут, какая свобода, такой и памятник. Тем более, что статуи русского и украинского рабочих, составлявших одну архитектурную композицию, местные власти уже снесли. Причем, если статую рабочего-украинца просто демонтировали, то русскому сначала оторвали голову, а потом разломали на куски.

Но если вы подумали, что теперь киевской власти нечем заняться, то глубоко ошибаетесь и недооцениваете хитрость и изворотливость ума украинских депутатов. Тот же Кличко сообщил, что власти Киева приняли решение демонтировать или снести свыше 40 памятников, которые так или иначе связаны с Россией. Часть из этих памятников, как заверил Кличко, будет позже передана в местный музей тоталитаризма. Трудное слово Виталию удалось выговорить без ошибок. Практически.

Вы скажете, что 40 памятников для такого большого города, каким является Киев - это мелочь. И будете правы. А что тогда дальше? Неужели после поломать и переименовать власти Киева начнут делать что-то созидательное? И снова просчитаетесь, если так подумали.

Рвать с Россией, так уж до конца, до мяса, крови и костей. И в Киеве решили исключить из эксплуатации те вагоны столичного метрополитена, которые были произведены в России. Получили, москалики? Зъилы? Свидомых укров голыми руками не возьмешь. И что с того, что из 821 вагона, которые сейчас эксплуатируются в подземке Киева, 726 были произведены в России. А если разобраться, то и в остальных вагонах половину деталей, если не больше изготовили москали. От оставшихся в Киеве избавятся попозже. Зато смогут передвигаться по путевым туннелям метро на лошадях, волах, а то и пешком.

Да и, честно говоря, граждане свидомые, ну, скажите, зачем вам это метро. Вам же его кацапы-москали-террористы построили с явной целью провести диверсию против стольного града Киева. Надо его просто закопать назад. Для потомков древних укров, которые древками и ветками выкопали Черное море, закопать назад какое-то метро – пара пустяков.

Заодно, не скромничайте, избавьтесь и от всего остального, чем вам "загадили" Киев эти "клятые русские москали". И не только Киев, но и всю остальную Украину. А то все какие-то полумеры, а заводы, мосты, электростанции так и продолжают стоять, как ни в чем не бывало.

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