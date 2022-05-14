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В мире14 мая 2022 19:05

Почему уронили гроб: Правительство Израиля пообещало изучить действия полиции во время похорон Ширин Абу Акле

Журналистка Al Jazeera была застрелена в палестинском Дженине
Людмила ПЛОТНИКОВА
В Иерусалиме простились с журналисткой телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле.

В Иерусалиме простились с журналисткой телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильское правительство в лице министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева подтвердило, что начало изучение действий полиции во время похорон журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле.

В пятницу гроб с телом застреленной в палестинском Дженине во время антитеррористической операции израильских военных Абу Акле вынесли из здания одной из иерусалимских больниц, возле которой собрались сотни людей с палестинскими флагами.

Сразу началась массовая мусульманская молитва «о душе шахидки», несмотря на то, что Абу Акле была католичкой, а семья намеревалась провести закрытую церемонию прощания с ней.

Полицейские, призванные обеспечить порядок, стали теснить собравшихся, и в какой-то момент мужчины, несшие гроб, уронили его.

Затем гроб все же поставили в катафалк, и кортеж направился на католическое кладбище, расположенное на иерусалимской горе Сион.

Большая группа манифестантов попыталась сопровождать катафалк. Из-за беспорядков стражи правопорядка применяли спецсредства. Сообщалось, что в результате действий полиции и военных пострадали десятки человек.

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