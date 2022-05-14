Ушел Ренат Ибрагимов: "русский Паваротти", слишком добрый для шоу-бизнеса

Из-за проблем с сердцем 14 мая не стало народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за проблем с сердцем 14 мая не стало народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова — исполнителя шлягеров «Любовь настала», «Наш город», «В краю магнолий» и многих других.

Родившийся во Львове, воспитанный полячкой в детском саду и говорящий на русском языке артист вырос, выучился и сорок пять лет прожил в Казани, поэтому идентифицировал себя как советского интернационалиста, но татарской крови, хотя у отца Ибрагимова были и башкирские корни (деревня Бишинды). При этом в народе певец заслужил прозвище «русский Паваротти» — и не зря. Разумеется, никто, и он сам в первую очередь, не додумался бы сравнивать масштаб гения из Модены с безусловным талантом Рената Исламовича. Просто романсы и арии в исполнении Ибрагимова приобретали фирменный итальянский «оттенок» и масштаб. Ведь он умел наполнить даже самую незамысловатую песню оперной глубиной — сказывалось образование (Казанская консерватория) и опыт работы в Татарском академическом театре оперы и балета, где артист исполнял все самые главные партии.

Ренат Ирагимов во время своего юбилейного вечера в Кремлевском дворце. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Вне любого провинциального снобизма геном остается геномом: многовековая ассимиляция татарского народа в результате разнообразных завоеваний не могла не наложить отпечаток на культурный код — музыка в исполнении Ибрагимова звучала своей, знакомой, на каком бы языке он не пел. И перед кем бы не выступал. А выступал он много: мало того, что объездил с концертами весь СССР и выпустил более 40 песенных альбомов, так еще и Россию исколесил, гастролируя до последних дней.

Силами ветерана питала любовь к жизни, внутренняя советская потребность в труде, а еще духовность, до которой певец созревал больше, чем половину жизни. Уже после сорока Ибрагимов стал глубоко верующим мусульманином, бывал в Мекке и Медине, регулярно — и даже на съемках — совершал намаз, обожал семью. У него осталось девять детей и как минимум один внук.

Ренат Ибрагимов с семьей. Фото: кадр из передачи "Пока все дома"/Россия 1

— До этого я был атеистом, как все у нас в Советском Союзе, — рассказывал артист. — Мы не воспринимали людей, которые верят, считали, что это отсталость, невежественность, что все это бабушкины сказки. Мы были комсомольцы, в Бога не верили. Но со временем, после 40 лет, я пришел к осознанной мысли, что есть какая-то сила всевышняя, которая управляет всеми процессами на Земле. Пришел к религии и стал глубоко верующим человеком. Счастлив, что с верой пришло переосмысление взглядов на жизнь, на отношения с людьми, на процессы, которые проходят. Великая радость, если человеку это открывается. Он становится мудрее, сильнее.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

До последнего артист ратовал за родной край и даже вступал в заочную полемику с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, критиковавшим татарских артистов, — Ренат Исламович упирал на то, что руководство республики должно проводить больше фестивалей и конкурсов, чтобы развивать молодые таланты. При этом Ибрагимов искренне восхищался успехами земляков (победой Дины Гариповой в шоу «Голос») и мечтал о подъеме родной национальной культуры. Его всегда отличал позитивный взгляд на мир.

— Мы как-то гастролировали в Казани, — вспоминал Бари Алибасов. — Это было лет 30 назад. Еще у меня была группа «Интеграл». Ренат пришел на концерт и на другой день позвал к себе в гости. Это были времена Советского Союза. Жрать нечего было. Нигде. По всей стране я тогда гастролировал — от Находки до Калининграда. Нигде еды не было. Не было ее и в Казани. А он пригласил нас домой. И вот мы пришли. А жена говорит: «Вы знаете, он ушел четыре часа назад. Где-то ему пообещали курицу. Мы хотели приготовить ее к вашему приходу». Ну что, будем сидеть. Квартира двухкомнатная. Мы вышли на улицу. И тут видим — идет счастливый Ренат. Достал он эту курицу! Часа три искал. А у него уже тогда было имя. Вот в этом и проявляется его внутренняя потребность уважительно относиться к гостю. И сегодня в зале сидят его гости, к которым он относится с любовью. Каждый кадр, каждая картинка, мизансцены. Все с необыкновенной любовью к публике. У него же нет агрессии. Все пронизано чистейшим, нежнейшим чувством любви. Бог дал ему еще талант. Вокальный дар. Это тоже редкий случай. Удивительный, тонкий вкус.

Фото: Кадр видео

Нам довелось видеться всего несколько раз — на съемках шоу «Точь-в-точь» в 2014 году. Невероятно бодрый и витальный дедушка, а точнее — многодетный отец, он не производил впечатление усталого от жизни и сцены мэтра. Махровой снисходительности всенародного артиста, что приходит млеть от собственного величия и купаться в безграничном подобострастии, заметить за Ибрагимовым было невозможно. Наоборот: артист источал радушие, обнимался с гримершами и улыбался очень широко, когда приносили скупой закулисный чай с сушками.

Таким он и останется в памяти людей: открытый и добрый, ненавязчивый и деликатный татарский баритон.

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