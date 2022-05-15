Военная спецоперация на Украине 15 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 мая 2022 года.

Артиллерия и ракетные войска России поразили 28 артиллерийских подразделений Украины, в частности, пусковую установку РСЗО "Смерч", три бункера и 178 районов скопления живой силы и техники. Также пусковая установка была уничтожена недалеко от населенного пункта Березовка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что группа добровольцев в составе 600 человек были отправлены на Украину для участия в спецоперации.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых можно увидеть уничтожение понтонной переправы и подразделения украинской армии, предпринявшей попытку переправиться через реку Северский Донец. Подразделение было обнаружено расчетом беспилотного летательного аппарата в ходе выполнения разведывательно - поисковых действий мотострелкового подразделения Вооруженных сил РФ. Кроме того, была уничтожена часть украинской бронетехники.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

14 мая:

23:56 Конгрессвумен Херрелл считает, что США банкротят себя, выделяя десятки миллиардов долларов для поддержки Киева

22:33 Посол РФ Антонов заявил, что США не нравится ракета «Сармат», они хотят запретить ее

21:55 Зеленский подписал закон о запрете на Украине “пророссийских партий”

21:26 Минобороны России сообщило об уничтожении 28 ротных опорных пунктов ВСУ