Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 мая 2022 года: СБУ начала охоту на детей, а Зеленский готов принять "Евровидение" в 2023-м году

Фото: Александр КОЦ

СБУ НАЧАЛА ОХОТУ НА ДЕТЕЙ

Как сообщил украинский телеграм-канал "Политика Страны", Служба безопасности Украины смогла еще дальше продвинуться в деле борьбы с российскими диверсантами. Теперь украинские контрразведчики начали задерживать за "помощь России" подростков. На Донбассе и Волыни разоблачили четырех "несовершеннолетних информаторов". В Луцке задержали троих подростков, которые "постоянно крутились у одного из блок-постов". А "в Новолуганском несовершеннолетняя девушка продавала через телеграм фотографии с мест обстрелов и о позициях ВСУ".

Следующем шагом, судя по тенденции, будет изъятие антипатриотичных ползунков вместе с младенцами и арест грудничков за встроенные в пустышки шпионские камеры.

ЗА СПАСЕНИЕ НАЦИСТОВ – ВСЕМ МИРОМ

После обращения к Папе Римскому с просьбой спасти сидящих на заводе "Азовсталь" нацистов из полка "Азов" (напомним, что накануне такая встреча прошла в Ватикане, и кроме Папы в ней принимали участие две жены "азовцев" и беглый русский либерал Петр Верзилов, отметившийся публичным половым актом в Биологическом музее Москвы с находившейся на 9-м месяце беременности участницей "Пусси райот" Надеждой Толоконниковой, правда, чьей женой представился Верзилов на встрече с предстоятелем католической церкви, так и осталось неизвестно), на Украине решили задействовать и других адресатов. Родственники "азовцев" обратились с просьбой спасти их к лидеру КНР Си Цзиньпину, который, по их мнению, имеет большое влияние на Путина. А Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился с аналогичной просьбой к руководству Израиля.

В НИЦЦЕ 4 УКРАИНЦА ЗАХЗВАТИЛИ ВИЛЛУ И ПОСЕЛИЛИСЬ В НЕЙ

Прекрасная иллюстрация жесткого столкновения посыла" весь мир с нами, весь мир нам должен" с реальностью случилась давеча в курортной Ницце. Четыре беженца из Украины взломали дверные замки в одной из вилл, которая принадлежала гражданину России. беженцы не только взломали двери, но и поставили на двери свои замки и начали хозяйничать, чем очень удивили приятеля владельца, который периодически приглядывал за недвижимостью. В результате по сигналу этого приятеля на виллу приехала местная полиция и повязала украинцев с доставкой в полицейский участок. В полиции задержанные рассказали, что осуществили захват виллы из-за "войны на Украине".

Остается непонятным, то ли они так мстили за рым и Донбасс, то ли пытались отвоевать таким способом эти регионы для Украины.

ОДЕССИТЫ "НАВОСТРИЛИ ЛЫЖИ"

Губернатор Одесской области Максим Марченко в очередном обращении к жителям региона сообщил им, что в Одессе наблюдается ажиотажный спрос на загранпаспорта. В результате в области пришлось открыть еще 31 дополнительный пункт оформления таких документов.

Если он думал сбить волну ажиотажа, то явно добился прямо противоположных результатов. Теперь оформлять документы, позволяющие выехать за границу, бросятся и те, кто об этом до обращения губернатора и не задумывался.

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА!

Сразу два примечательных события произошли практически параллельно. Страны Группы семи (G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) согласились воевать с Россией руками украинцев до бесконечности или до последнего украинца.

- Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо, - сформулировано такое их желание в совместном заявлении.

А министр обороны Украины Резников заявил, что готов поставить по=д ружье максимально возможное количество украинского "пушечного мяса"

- Минобороны Украины ориентируется на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом, - заявил Резников. Напомним, до начала военных действий ВСУ насчитывали в своих рядах около 200 тысяч человек.

НА ТЕБЕ, БОЖЕ, ЧТО НАМ НЕГОЖЕ

Реальные боевые возможности поставляемых странами Запада на Украину вооружений оказались далеки от ожидаемых. В Сети уже неоднократно публиковались претензии к поставленным из Польши танкам Т-72, которые приходят без динамической защиты, с примитивными прицелами, с броней, которая не держит выстрелы даже из гранатометов РПГ-7. А теперь оказалось, что претензии есть и к широко разрекламированным американским 155-миллиметровым гаубицам.

- Мобильные гаубицы 155-мм М777 на украинских позициях... без баллистических вычислителей и прочей цифровой обвязки. А на .. надо ср…м аборигенам давать действительно эффективные системы? – задаются вопросом авторы одного из украинских ТГ-каналов и резюмируют. - Для понимания - без цифровых приблуд (DFCS) М777 теряет большую часть своих полезных высокоточных свойств, и превращается в обычную артиллерийскую дубину. Более того - без этих плюсов начинают быть заметными минусы - низкая живучесть ствола, общая хрупкость конструкции и чудовищное боковое смещение.

А если вспомнить, что эти гаубицы не прошли испытания в Индии, из-за чего Дели отказался от их закупок, то впору припомнить и знаменитый украинский миномет "Молот", который, взрываясь и разрушаясь в момент выстрела, стал оружием массового поражения самих же украинских военных.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗВАЛ ВЕСЬ МИР ГОЛОСОВАТЬ НА "ЕВРОВИДЕНИИ" ЗА УКРАИНУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с еще одной инициативой, которая должна объединить весь мир (хотя бы всю Европу) вокруг Незалежной.

- Совсем скоро в финале "Евровидения" континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, в конце-концов этим словом будет победа! – написал он в своем аккаунте в соцсетях. - Болеем за наших! Болеем за Украину!

Ну, победят. Вокал и музыкальная ценностность не играет сейчас никакой роли на этом конкурсе. Но ведь в следующем году страна-победитель должна будет принимать этот конкурс у себя. А вот приедут музыканты в Киев, а их спросят: "Какая Украина?"

ГАЗА НЕТ! БЕРИТЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКУ

Мэр Краматорска сообщил, что в Донецкой области может полностью исчезнуть газ., что связано с остановкой Украиной транзита газа после перехода компрессорной станции под контроль российских войск и подразделений ЛДНР. Озаботившийся проблемами горожан мэр посоветовал им закупать электрические плитки.

А кто сказал, что на украинских территориях останется электричество? Если исходить из практических соображений, лучше сразу ориентироваться на дрова, костер и походный котелок.

ВСЕ-ТАКИ МЫ ИХ УПРЕДИЛИ

На одной из баз "Азова" был найден план наступления на ДНР в направлении Новоазовска (городок восточнее Мариуполя на побережье Азовского моря) с выходом к границе с Россией. судя по отметкам на карте, наступление должно было начаться 8-го марта. Это еще одно доказательство, что, начав специальную военную операцию, Москва всего на несколько дней сумела опередить Украину и перехватила стратегическую инициативу. Разведка, как говорится, сработала и доложила точно.

В ЛДНР ПРИШЛИ РОССИЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ЛНР из России прибыла колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов по восстановлению инфраструктуры.

А в Мариуполе 15-го мая в первые жилые многоэтажные дома подали электричество. Ими стали многоэтажки 20-го микрорайона. В частности, некоторые жилые дома, расположенные по улице Бахмутской, проспекту Строителей и бульвару Шевченко. В некоторые микрорайоны уже подали воду. Правда, пока она техническая, непригодная для питья, но вскоре должны дать и питьевую.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Как заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, на Украине возбудили 5360 дел "по госизмене и коллаборационизму". Это уже какая-то настоящая военная бригада "агентов Путина"

- Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских партий» на Украине. И это правильно. Пусть там будут просто российские партии, а "пророссийские" и нам самим не нужны.

- Стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра). Байден уже устал объяснять американцам, что цены им повышает Путин. Он же уже создает и товарный дефицит. Впрочем, теперь журналистам об этом будет рассказывать не рыжая Джен Псаки, а ее сменщица, которую никто не сможет обидеть неосторожным вопросом, потому что она а) черная и б) открытая лесбиянка. Хоть не одноногая.

- А в Мариуполе вечером 14-го мая в первые жилые многоэтажные дома подали электричество.