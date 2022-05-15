Очередной расстрел: В американском супермаркете мужчина застрелил 10 человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) как минимум 10 человек погибли в результате стрельбы, которую начал мужчина, зашедший в супермаркет.

Известно, что он был в защитной форме и бронежилете, в его руках была винтовка.

Полиция сообщила, что стрелок задержан, но некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники настаивают на том, что он мертв, и не приводят никаких подробностей – покончил ли он с собой сам, или был застрелен стражами порядка.

Спустя некоторое время поступила информация, что стрелком оказался 18-летний парень, опубликовавший в Сети манифест, в котором назвал себя сторонником превосходства белой расы. Он также транслировал нападение в Интернете.

Буффало является одним из крупнейших городов Имперского штата: в нем проживаем более 1 млн. человек.

Сутками ранее в штате Милуоки после окончания баскетбольного матча перестрелку начали, как предполагается, болельщики. Было ранено 17 человек, в основном, это люди молодого возраста. Они остались лежать на земле после того, как приехала полиция. Стражи правопорядка нашли девять единиц брошенного огнестрельного оружия.