У оскандалившегося Максима Галкина нашелся неожиданный защитник

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Максим Галкин и Алла Пугачева после внезапного побега в Израили совсем пропали из поля зрения поклонников. И если Примадоннна была и раньше редким гостем в соцсетях, то на ее пятого мужа это совсем не похоже. Ведь ранее он часто размещал в блоге фото и видео супруги и двойняшек Лизы и Гарри. Впрочем, некоторые россияне понимают, почему шоумен снизил активность. Сделав несколько скандальных заявлений в адрес России, юморист лишился всенародной любви. Однако внезапно в Европе у Галкина нашелся защитник.

Андрей Звягинцев, проживающий в Германии, неожиданно поддержал Максима Галкина. "Когда объявляют предателем родины тех, кто ее покинул, то мне хочется вернуть это тем, кто такое говорит. Уехавших записывают в какие-то списки. Кого-то ждут, когда он наконец-то объявится. Галкин вот опубликовал видео. Он совершенно точно выражает и мои мысли тоже", - высказался режиссер в шоу "Радио Долин".

Кинематографист, который буквально недавно был на волосок от смерти после заражения коронавирусом, заявил, что не смотрит телевизор более 13 лет и другим не советует. "Эти люди, которых называл соотечественниками, соплеменниками, как их не назови, совершенно другой сигнал воспринимают. Они смотрят только телевизор. Я решил, что телевизора у меня дома не будет. Это яд... Выбросите его", - посоветовал режиссер, чьи фильмы не раз показывали на российских федеральных каналах.

Звягинцев считает, что "ненависть - это не горючее для жизни". По словам постановщика фильмов "Левиафан" и "Нелюбовь", хулители Галкина в конечном итоге будут посрамлены.

Отметим, Максим Галкин после бегства из России старается не реагировать на скандальные заявления в свой адрес. Пятый муж Аллы Пугачевой вовсю готовится к гастролям на чужбине. В России у него работы нет, рекламные контракты с ним разорвали, а семью кормить надо. Одна только вилла в Кесарии обходится, по слухам, в один миллион рублей в месяц.