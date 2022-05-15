Сергея Лазарева публично унизили у Андрея Малахова

Фото: Телеканал "Россия"

Имя Сергея Лазарева в последнее время на слуху. Вокруг артиста ходит много разных слухов. Одни утверждают, что артист намерен покинуть Россию, другие твердят, что его концерты массово отменяют, третьи и вовсе пугают известием о том, что на карьере 39-летнего певца якобы поставили жирный крест. Масла в огонь решил подлить и Андрей Малахов, рассказав очень личную историю о музыканте.

Андрей Малахов рассказал, как Сергей Лазарев не мог прийти в себя и едва не рыдал после позора в эфире его шоу. Музыкант умолял убрать лишнее.

"Сергей Лазарев отправился на Евровидение. Мы делали проводы отдельной программой. Мне казалось, что это очень смешная идея, если для проводов Сережи мы поставим в студию белый рояль", - начал шоумен издалека.

По его словам, рояль поставили. "Вдруг в середине проводов из рояля вылезла Анастасия Волочкова и стала говорить, что пришла пожелать удачи. На что после записи Сергей Лазарев сказал: «Я не поеду на Евровидение, если этот момент останется в эфире. Это унижение"»", - поведал Андрей в эфире шоу "Евровижн с Яной Чу".

По воспоминанию ведущего, Волочкова сидела в рояле 45 минут, чтобы сделать сюрприз Сергею. Но в итоге эпизод с роялем и балериной вырезали. Потом зрители удивлялись, каким образом Анастасия в какой-то момент оказалась на диване рядом с Лазаревым.

Отметим, ранее Сергей Лазарев признавался, что не может работать и находится в легком ступоре. Дело в том, что после ухода крупных цифровых площадок с российского рынка певец не может записать новый альбом. Проблемы у артиста возникли и со съемками клипов. "Мне очень сложно получать вдохновение в такое неспокойное время, когда вокруг столько негатива, злобы и ненависти. Очень сложно всему этому противостоять. В такие моменты хочется закрыться и никого не впускать в свой мир", - объяснял исполнитель.

Сергей был возмущен информацией о своем отъезде из России. Певец, по собственному признанию, не собирается покидать Родину. "Я русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста", - говорил он.