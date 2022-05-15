Герои спецоперации «Z»: фельдшер Савенко вынес с поля боя семерых раненых

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с наградными листами на героев спецоперации «Z». 81- й день «КП» рассказывает о примерах героизма российских военнослужащих. Наши военнослужащие действуют на Донбассе решительно и мужественно. Стараются не повторяться, все время чем-нибудь удивлять украинских националистов.

Сейчас Украине разворачиваются активные боевые действия, которых российская армия до последнего момента пыталась избежать. Но любые переговоры, как киевский режим, так и прочий коллективный Запад считает признаком слабости. Мы теперь, как в известном выражении: «когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки». Восемь лет молчали пушки. Теперь им надо выговориться.

РАНЕНЫМ ПРОДОЛЖАЛ КОМАНДОВАТЬ ПОЛКОМ

Полковник Ярослав Гладких

«Полковник Ярослав Гладких вместе с вверенным ему мотострелковым полком с первых дней участвует в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Выполняя приказ, во время разведывательно-наступательных действий вскрыл группировку противника в одном из населенных пунктов. При выдвижении на рубеж развертывания полка было обнаружено большое количество вооруженных националистов. Используя имеющийся опыт, Ярослав Гладких, оценив возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника, принял решение сходу вклиниться в боевые порядки боевиков. В ходе боя Ярослав получил осколочное ранение в голову и ожог кистей рук, но, несмотря на ранения, продолжил командовать полком. Внезапность действий российских мотострелков под командованием полковника Гладких, а также высокая интенсивность их наступления вынудила неонацистов спешно отступить, оставив населенный пункт. По итогам боя силами полка Ярослава Гладких было уничтожено 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 3 расчета противотанковых управляемых ракет, 2 артиллерийских корректировщика и до 50 человек живой силы противника».

Фото: Минобороны РФ

ЛИКВИДИРОВАЛ 15 НАЦИОНАЛИСТОВ

Ефрейтор Азамат Сарбасов

«В ходе ожесточенных боев вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов старший наводчик гранатометного отделения ефрейтор Азамат Сарбасов выполнял задачи по прикрытию разведывательной группы. Сарбасов обнаружил большую группу украинских националистов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием. И российские военнослужащие приняли решение дать бой украинским радикалам, несмотря на их численное превосходство. Не выдавая своего присутствия, заняв выгодную огневую позицию, ефрейтор Азамат Сарбасов прицельным огнем уничтожил гранатометчика противника. В ходе ожесточенного боестолкновения Азамат ликвидировал более 15 националистов. Также ефрейтор Сарбасов вынес из-под вражеского огня двух раненых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь. Понесший существенные потери противник был вынужден капитулировать. Благодаря самоотверженности и героизму ефрейтора Азамата превосходящие силы украинских боевиков были уничтожены».

Фото: Минобороны РФ

ЗАКРЫЛ СОБОЙ ОТ ОСКОЛКОВ РАНЕНЫХ

Младший сержант Алексей Савенко

«С первого дня проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик младший сержант Алексей Савенко самоотверженно оказывал помощь раненым бойцам и командирам. В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими националистами фельдшер Савенко, не жалея себя, вынес 7 тяжело раненых российских военнослужащих из-под огня противника в безопасное место. Оказав потерпевшим первую медицинскую помощь, Алексей приступил к их эвакуации в госпиталь. По дороге санитарный автомобиль подвергся целенаправленному минометному обстрелу со стороны неонацистов. Один из вражеских снарядов взорвался рядом с автомобилем. Множество осколков попало в Алексея, повредив ему внутренние органы. Несмотря на полученные тяжелые ранения, фельдшер, смог оперативно доставить раненых в госпиталь, где всем была оказана квалифицированная медицинская помощь».

Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Главным следственным управлением СК России возбуждено 2 уголовных дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые уже являются фигурантами других уголовных дел. Это командиры и другие участники украинских вооруженных формирований. Среди них Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков, Геннадий Бойко, Мирослав Верховой, Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Виталий Сущенко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий.

По данным следствия, с 13 по 14 мая указанные военнослужащие отдавали и исполняли приказы о массированных прицельных артиллерийских и минометных обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Докучаевск, Горловка и Ясиноватая Донецкой Народной Республики, а также населенных пунктов Варваровка, Воеводовка, Кременная Луганской Народной Республики.

В результате артиллерийских обстрелов Петровского и Киевского районов города Донецка погиб 1 и ранены 2 мирных жителя. Кроме того, повреждены 4 жилых дома. В городе Ясиноватая погиб 1 мужчина, ранения получили 2 человека. В городе Докучаевске ранена 1 женщина, получили повреждения 7 квартир в трех жилых домах. В городе Горловке в результате обстрелов также повреждены 4 дома. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Воеводовка и Варваровка Луганской Народной Республики получили ранения 2 мирных жителя. Кроме того, в городе Кременная в результате обстрела поврежден жилой дом.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к этим преступлениям.