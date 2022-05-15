Украинцы устроили подлую провокацию на Евровидении

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Украина нарушила главное правила Евровидения. Солист Kalush Orchestra устроил подлую провокацию после выступления. Он стал выкрикивать со сцены политические лозунги. А ведь устроители музыкального конкурса не раз заявляли, что они вне политики.

На Евровидении-2022 в Турине разразился грандиозный скандал. В финале музыкального конкурса лидер украинской группы Kalush Orchestr стал делать со сцены политические заявления.

Казалось, дисквалификация неизбежна. Украинцы нарушили правила конкурса. Ранее и не за такое прогоняли со смотра.

Поначалу организаторы Евровидения растерялись. На повторе фрагментов выступлений группу уже не показали, а во время общения с участниками ведущий не дал им микрофон.

Однако спустя несколько минут стало известно, что Украину не дисквалифицируют за лозунги со сцены. "Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", - заявили организаторы Евровидения.

К слову, участники от Украины, по прогнозам букмекеров, одержат победу. Россия в этом году в Евровидении-2022 не участвует.