Перемога в шоу «Евровидение-2022»: как украинская рэп-группа Kalush Orchestra заняла первое место

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Сложно было понять, ради чего можно посмотреть «Евровидение» в этом году — если только не по работе нужно (как Филиппу Киркорову и "КП"): интригу убили еще до первого полуфинала. Не успел ни один артист выступить, аналитики букмекерских контор объявили безоговорочным фаворитом именно Украину. Никому не известный коллектив Kalush Orchestra, созданный в 2019 году, с довольно посредственной, хоть и национально окрашенной песней Stefania.

Трогательный текст про маму (Стефанией зовут мать солиста Олега Псюка — псевдоним Псючий сын) был отвлекающим маневром. Стоило музыкантам ступить на итальянскую землю, они тут же уточнили, что песня на самом-то деле посвящена ВСЕМ матерям, что пытаются отгородить "детей от ужасов войны". И это при том, что слова «война» в тексте, разумеется, нет. «Евровидение» же вне политики и за любой намек на внемузыкальный контекст тут же удаляют, как это было с белорусской группой "Галасы ЗМеста" в прошлом году.

Что касается Украины, то надо признать: ребята из города Калуш спели неплохо. Но при одном условии: только если не помнить прошлогоднее выступление Украины — ведь песня «Шум» группы Go_A музыкально практически один в один напоминает Stefania. За что отдавать им победу в этом году, было не совсем ясно.

Даже ветераны финского рока Rasmus — реальные мировые звезды — вообще никак не выбивались из общей череды типичных «евровизионных» композиций, по традиции сложно отличимых друг от друга. В этом году конвейер конкурса работал особенно усердно и однообразно. Из двух с половиной десятков песен суперфинала сложно вспомнить хотя бы пару заметных и сделанных не по трафарету. Не запомнился ни один мотив.

На этом фоне интереснее многих выступила Португалия: симпатичная Мариана Бриту да Крус Форхас Секка, или просто Maro, с товарищами выдала приятную балладу, но это никого не впечатлило.

Румыны и вовсе вышли с плагиатом главного российского хита 2018 года «Пустите меня на танцпол» дуэта Hammali & Navai, не особо затрудняясь над аранжировкой.

Сербия сделала ставку на мелкую моторику и припев, который должен был быть запоминающимся — как у петербургской рейв-группы Little Big — хлопали в ладошки, отбивали ритм и повторяли мантру «Быть здоровой! Быть здоровой!». Сильно похожая на Нонну Гришаеву певица Ана Джурич (псевдоним Констракта) даже постирала белье прямо на сцене. Только и это не помогло — после первого этапа голосования Сербия плелась во второй десятке (забегая вперед: только внезапные две с лишним сотни очков от зрителей впоследствии вывели группу на первое место к удивлению самих сербов).

И вроде бы все шло к победе или Британии, которой профессиональное жюри щедро отсыпа'ло высокие оценки, или Сербии — ведь на общем фоне записные фавориты Kalush Orchestra были ничем не лучше соперников. Вдалеке мерцала надежда, что здравый смысл сильнее геополитики. Как только включилось живое «географическое» голосование, когда страны голосуют за соседей и лояльных партнеров из уважения и давних братских отношений (Финляндия — за Швецию и т.д.), при гробовой тишине зала европейские страны не очень охотно стали дарить баллы калушскому коллективу. В лидеры моментально вырвались Великобритания (Сэм Райдер), Швеция (Корнелия Якобс) и Испания (Шанель Терреро). Публика сопровождала каждые неукраинские 12 баллов мертвым молчанием, словно намекая, что ждет иного исхода.

В итоге после первого этапа голосования шоу выигрывал Сэм Райдер, получивший 283 балла — бородатый англичанин мог принести первую победу Великобритании за последние 25 лет. Kalush Orchestra приуныли на четвертом месте со 192 баллами.

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Ну а затем случилось то, что и должно было.

В дело вступило зрительское голосование — закрытые оценки зрителей европейских стран-участниц шоу. Другими словами, украинская диаспора, расселенная по всей Европе, яростно подключилась к СМС-бомбардировке.

И все тут же встало на свои места.

Украина получила беспрецедентные 439 дополнительных балла и вынесла со сцены всех ближайших конкурентов.

Занавес.

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Что тут можно добавить?

«Евровидение» вне политики (кстати, со сцены Kalush Orchestra кричали про помощь «Азовстали», за что группу немедленно должны были дисквалифицировать, но, мы же знаем, «это другое»).

А вообще, самое яркое выступление, конечно, дал Мика (Майкл Холбрук Пенниман) — приглашенная суперзвезда финала, — который по совместительству вел «Евровидение» в этом году. Как только вокалист вышел на сцену и взял первую ноту, сразу стало очевидно, что все 25 участников шоу совсем из другой лиги. Да, они умеют петь, знают, как это делать и даже хорошо двигаются на сцене, но на фоне Мики все эти старательные музыканты выглядят крепкими любителями из ДК. Без стеснения косящий под Фредди Меркьюри британец ливанского происхождения представил попурри из хитов (Relax, Yo Yo, Grace Kelly и др.) и буквально взорвал зал. В целом можно было ограничиться только его выступлением. Никто бы не расстроился.

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Интересно ли было кому-то смотреть за наперсточной драматургией "Евровидения"?

Радостно ли Kalush Orchestra от такой победы?

Сложно сказать.