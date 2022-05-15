Упала и порвала: Американская туристка в Риме повредила бесценное полотно

Работы Рени входят в коллекции ведущих мировых музеев. Фото: Галерея Боргезе

В римской художественной Галерее Боргезе произошел инцидент, чуть не лишивший человечество полотна известного итальянского художника эпохи барокко Гвидо Рени.

Пожилая американская туристка, осматривавшая выставку «Гвидо Рени и Рим: природа и преданность», споткнулась и упала. Прямо на картину Рени «Стигматизация св. Франциска», датированную 1610 годом.

Полотно порвалось: сотрудники музея позднее сообщили полиции, что «произошел небольшой поверхностный разрыв холста длиной примерно 5 см в нижней части картины».

Музей не стал предъявлять женщине никаких претензий. Туристка заявила, что плохо себя почувствовала. Возможно, причиной инцидента стала специальная низкая платформа, устанавливаемая в галереях на полу и предназначенная для того, чтобы ограничивать возможность посетителей слишком близко приближаться к картинам. Люди часто жалуются, что спотыкаются о такие платформы.

Гвидо Рени (1575-1642) – итальянский живописец болонской школы. Его работы входят в коллекции ведущих мировых музеев, включая Лувр, Прадо и Лондонскую национальную галерею. Его работы есть в Эрмитаже, ГМИИ им. Пушкина, Историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина.

В XXI веке картины Рени появлялись на аукционах всего несколько раз. В 2008 году его «Христос в терновом венце» был продан на Christie`s за почти $200000.