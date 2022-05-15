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В мире15 мая 2022 5:08

На охрану израильского парламента заступит новый боец с русской родословной

В кинологической службе Кнессета пополнение
Юрий МАЙБОРОДА
Лабрадоры используются как служебные собаки во многих структурах по всему миру

Лабрадоры используются как служебные собаки во многих структурах по всему миру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель кинологического подразделения службы, отвечающей за безопасность Кнессета (парламента) Израиля, Яир Башари рассказал о появлении среди его бойцов новичка с русскими корнями – это четырехмесячный щенок лабрадора, которому предстоит изучить все тонкости нелегкой службы.

Сам Оскар родился в питомнике на территории Израиля, а вот его родители – родом из России и имеют безукоризненную родословную, позволяющую надеяться, что на службе новый член подразделения покажет себя с лучшей стороны.

– Я увидел в нем качества, характерные для лучших собак, состоящих на службе в Кнессете и достигшим успехов в работе. За 20 лет руководства кинологической службой я выработал особое чутье на щенков с потенциалом. На мой взгляд, Оскара отличают настойчивость и жизнерадостный характер, эти качества будут способствовать его успеху в работе, – поделился с журналистами Башари.

Кинологическое подразделение службы безопасности Кнессета прежде всего занимается выявлением опасных предметов на подконтрольной территории: оружия, взрывчатки и прочего.

Именно в эти дни отделение отмечает 20-летие со дня своего образования. За два десятилетия кинологи и их подопечные стали неотъемлемой частью ведомства, несущего ответственность за безопасность парламентариев Израиля.

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