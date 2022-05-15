Еврокомиссия намерена разрешить сканирование электронной корреспонденции

Критики инициативы утверждают, что система не застрахована от ошибок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еврокомиссия планирует принять новый закон, который позволит выявлять в Интернете контент с насилием над малолетними.

Если закон будет принят, он позволит требовать от компаний, владеющих соцсетями и Интернет-платформами, внедрения систем, которые будут отслеживать запрещенные материалы.

По задумке инициаторов проекта, изначально переписка пользователей будет проверяться с помощью искусственного интеллекта, а затем материалы, вызывающие подозрение у робота, будут передаваться на контроль специальным сотрудникам.

В Еврокомиссии отметили, что только за год количество случаев, связанных с сексуальной эксплуатацией детей выросло более чем на 60%, а всего за прошлый год в Сети было обнаружено около 85 миллионов фото- и видеодокументов с сексуальным насилием над несовершеннолетними.

Законопроект предполагает внедрение системы обнаружения контента CSAM – Child Sexual Abuse Material («материалы с сексуальным насилием над детьми»), представляющую собой базу готовых изображений, с которыми система будет сравнивать фото и видео из Интернета. В случае обнаружения совпадений материалы будут переданы человеку для окончательного анализа.

Критики инициативы утверждают, что система не застрахована от ошибок и будет срабатывать, выявляя совсем не тот контент, на который она настроена. Одновременно миллионы людей во всем мире лишатся конфиденциальности переписки.

Кроме того, существует мнение, что, созданный механизм «обкатают» на детской порнографии, а в дальнейшем перенацелят на выявление, например, оппозиционно настроенных граждан.

В свою очередь в Еврокомиссии утверждают, что будут всячески препятствовать использованию технологий не по назначению, поощряя лишь те варианты, которые в наименьшей степени способствуют нарушению конфиденциальности.