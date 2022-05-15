Борис Джонсон вновь развеселил пользователей Сети

Пользователи стали переживать за судьбу премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Фото: Twitter

В соцсетях стало вирусным фото из Twitter, на котором премьер-министр Британии Борис Джонсон в деловом костюме сидит в лодке, держась за весла. Здесь же присутствует его коллега из Швеции Магдалена Андерссон.

– Сегодня премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон приняла премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Они подписали совместную Декларацию по безопасности и обороне и обсудили двусторонние отношения и сотрудничество между Швецией и Великобританией, – говорится на странице постоянного представительства Швеции в Евросоюзе.

– Интересно, а нельзя было подписать важный документ в рабочей обстановке за письменным столом? – поинтересовался один из пользователей соцсети.

– А почему у Андерссон есть спасательный жилет, а у Джонсона нет? – задался вопросом другой.

– Уважаемая Магдалена, я надеюсь, вы пережили эту пиар-акцию, поскольку Джонсон переворачивает все, к чему прикасается, – предупредил третий.

– Гребля, пожалуй, единственная работа, которую стоит доверять Джонсону, – подытожил еще один из завсегдатаев соцсетей.