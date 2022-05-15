Стало известно, что будет с элитной квартирой покинувшей Россию Чулпан Хаматовой

У Чулпан Хаматовой в Риге пока один спектакль - публицистический «Постскриптум». Билеты на постановку стоили от 15 до 30 евро и их уже разобрали. Фото: стоп-кадр видео

46-летняя Чулпан Хаматова теперь работает в Латвии. Артистка с тремя детьми в конце февраля улетела из Москвы в заранее запланированный отпуск. Планировала вернуться в марте: у детей – учеба, у главы семейства – спектакли сразу в двух столичных театрах. Однако из отпуска Хаматова полетела на ПМЖ в Латвию. В этой стране восемь лет назад актриса купила дом и получила вид на жительство. А теперь налаживает здесь жизнь. 15 июня у Чулпан Хаматовой премьера в Новом рижском театре. Билеты на премьерный спектакль на сайте театра продавали по 15 — 30 евро и их уже разобрали. В Москве Хаматова была большой звездой с большими гонорарами. В Риге заработки у актеров гораздо скромнее. А у Чулпан три дочери: 20-летняя Арина (в Москве училась в музыкальном училище), 19-летняя Ася (в Москве училась на юрфаке Академии внешней торговли) и 11-летняя школьница Ией. Девочки учатся, старшие дочки еще и подрабатывают, а сама Хаматова только вошла в труппу Нового рижского театра и играет один спектакль. Поэтому сейчас решается вопрос со столичной недвижимостью звезды – квартира в Москве поможет семье решить все финансовые вопросы.

У Хаматовой в Москве шикарное жилье – квартира площадью 158 кв. м в доме 1910 года постройки в районе Патриарших прудов. Эту недвижимость актриса купила десять лет назад, сделка оформлена до официального развода Хаматовой, но она единственный собственник.

Как нам стало известно: квартира не выставлена на продажу, этот вопрос пока не обсуждался. Коллеги звезды рассказывают, что актриса планирует пока сдать жилье. Учитывая, что Хаматова заранее к переезду не готовилась – вопрос с арендой решается удаленно.

Как Чулпан может сдать жилье, находясь в другой стране? Эксперт по недвижимости Арина Лац объяснила kp.ru: «Сдать квартиру без присутствия собственника в стране можно, обратившись в посольство России в Риге – там нужно оформить доверенность, в которой указать полномочия: сдать в аренду имущество, принадлежащее Хаматовой Чулпан... Далее уже в Москве договор аренды заключается между физическими лицами - арендатором и представителем собственника по доверенности. Получать деньги может либо доверенное лицо, либо сам собственник; в договоре указывает в разделе «иное» - расчет за аренду на счет банковской карты…»

Можно сдать жилье нелегально – в этом случае родственник или друг собственника просто показывает документы на квартиру, делает видеозвонок с собственником… Сейчас к Хаматовой повышенное внимание, поэтому вряд ли она рискнет нелегально сдавать московское жилье. Тем более, что оформленную доверенность можно переслать или передать в Москву, где у Чулпан живет семья родного брата и много друзей. Стоимость аренды квартиры в том же доме, что и у Чулпан Хаматовой в центре Москвы начинается от 300 тысяч рублей в месяц. Этот дополнительный доход позволит покрыть бытовые траты артистки в Латвии – коммунальные платежи, учебу и репетиторов, питание, расходы на транспорт и пр.

По оценке эксперта по недвижимости Арины Лац: «Стоимость квартиры Хаматовой в Москве составляет минимум 120 миллионов рублей. В Риге за половину стоимости квартиры в Москве, можно купить квартиру от 250 квадратных метров».

Дом Чулпан Хаматовой находится далеко от Риги - в 80 км. Поэтому актриса будет решать вопрос с проживанием в столице Латвии. Фото: соцсети

Сейчас в Латвии у Чулпан Хаматовой в собственности только дом в дальнем пригороде – до Риги 80 км. Жилье здесь она приобрела по совету латышской подруги-журналиста через год после покупки квартиры в Москве. Деревянный коттедж в экопоселении Аматциемс для богачей площадью 200 кв. на участке в 50 соток можно продать за 400 – 500 тысяч евро. На эти деньги можно купить просторную квартиру в Ригу. Шикарная квартира в центре столицы Латвии площадью свыше 250 кв. м стоит от 650 тысяч евро. Артистке удобнее жить в Риге, так как здесь учатся дети, а она работает. Скорее всего, этот вопрос также будет решаться в ближайшее время.

Хаматову взял на работу старинный товарищ – худрук Нового рижского театра Алвис Херманис зачислил артистку в труппу и уже начал репетировать с ней в главной роли первый спектакль. Чулпан Хаматова в Москве в Театре Наций играла в спектаклях «Рассказы Шукшина» и «Горбачев», которые поставил как раз этот латвийский режиссер Алвис Херманис. За один спектакль «Горбачев» актриса получала гонорар в 264 тысячи рублей, за выход в спектакле «Мастер и Маргарита» - 132 тысячи рублей. Эти и другие спектакли Чулпан Хаматова играла в московском «Театре Наций». Также она была занята в постановках других московских театров. В рижском театре гонорары у звезд скоромнее в несколько раз.

Многих теперь интересует вопрос: как отразится переезд актрисы на работе благотворительного фонда. Чулпан Хаматову многие знают как благотворителя: 16 лет назад с актрисой Диной Корзун они создали фонд «Подари жизнь», благодаря которому спасены жизни десятков тысяч детей. Фонд продолжает работу в России. Чулпан Хаматова в конце 2021 года вышла из состава учредителей благотворительного фонда. Актриса в интервью говорит, что удаленно продолжает помогать советами в работе фонда.