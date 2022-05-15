«Мерзкая бумага и буквы тоже подлые»: Четыре ненавистные Гоголю книжки проданы за обидно низкую сумму

Собственные книги сильно разочаровали Николая Васильевича Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях аукционный дом «Литфонд» провел онлайн-торги раритетных изданий русских классиков. Покупают их анонимные коллекционеры.

В топ-лоты вошли четырёхтомник Гоголя (3 200 000 рублей), сборник Пушкина (2 400 000 рублей). Но самым дорогим лотом стала подборка из пяти журналов Жуковского "Муравейник" 1817 года, оцененная в 4 800 000 рублей.

Журналы вышли тиражом сорок экземпляров, без цензуры и не для продажи, поскольку альманах был рассчитан только на избранных - придворный круг читателей.

В 1817 году для прусской принцессы Шарлотты (в будущем – Александры Федоровны), невесты великого князя Николая Павловича, ко Двору был приглашен Василий Жуковский. Он должен был знакомить будущую императрицу с русской литературой и преподавать ей русский язык. Позже Василий Андреевич станет воспитателем детей Николая I. Для первых лиц государства поэт издавал в течение нескольких лет малотиражные альманахи: «Для немногих», «Собиратель» и «Муравейник».

«Муравейник» выходил как дорогое и эксклюзивное пособие для наследника престола. В него вошли в основном произведениями самого Жуковского и сочинениям его учеников.

На аукцион попало и первое и единственное прижизненное собрание сочинений Гоголя с его личной печатью (вместо дарственной надписи) и двумя литографированными портретами. Книжки вышли в 1842 году в добротных полукожаных переплетах. Собрание продано за 3 200 000 рублей, что на 400 тысяч дороже стартовой цены. Оно состоит из четырех книг: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород. Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Повести» и «Комедии».

Издание получилось редким еще и потому, что было напечатано на очень тонкой бумаге. И до наших дней не дошло хорошо сохранившихся экземпляров. Особенно редок 4-й том с «Ревизором». Гоголь был не очень доволен изданием. Он жил тогда за границей, проконтролировать процесс не мог. «Книги, я воображал, выйдут благородной толщины, а вместо того они такие тоненькие. Подлый типографщик дал мерзкую бумагу; она так тонка, что сквозит, и цена 25 рублей кажется теперь большою, в сравнении с маленькими томиками. Вкрались ошибки, но, я думаю, они произошли от неправильного оригинала и принадлежат писцу или даже мне. Буквы тоже подлые. Я виноват сильно во всем», - писал Гоголь своему издателю Прокоповичу:

Добротный (в кожаном переплете) прижизненный сборник «Стихотворения» Пушкина ушел с молотка за 2 400 000 рублей. Издание было задумано в четырех частях, но готовых стихотворений к тому времени хватило только на две части, которые и вышли в мае и июне 1829 года. Части 3 и 4 выходили по мере накопления материала — в 1832 и 1835 годах.

Пандемия, а теперь и международные санкции против России повлияли на антикварный рынок. Цены упали, особенно в относительной величине. Еще пять лет назад прижизненное издание Гоголя («Миргород») было продано на аукционе за 6,5 миллиона рублей. В 2017 году это цена однокомнатной квартиры в спальном районе Москвы. Тогда же было продано за 3 млн рублей прижизненное издание первой части «Героя нашего времени» Лермонтова.