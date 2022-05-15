Видео работы снайперов на Украине показало Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало работу экипажей вертолетов Ми-8 армейской авиации Западного военного округа. Бойцы огневой поддержки продолжают обеспечивать надежное прикрытие воинских колонн с воздуха.

Во время полетных заданий они отрабатывают задачи визуальной разведки, и в случае обнаружения военных объектов, боевой техники, разведывательно-диверсионных групп Вооруженных сил Украины уничтожают. На борту каждого вертолета есть пулеметчик и два снайпера. От возмездия террористам или диверсантам не уйти.

- «Совершаем в среднем два вылета в день. Ведь прикрытие с вертолета. Множество задач выполняем: сопровождаем колонны, выявляем диверсионные группы, обеспечиваем огневое прикрытие с вертолета. Конечно же, чувствую ответственность за свою работу. А моя работа - призвание», - рассказал журналистам снайпер группы огневой поддержки Алексей.

Также зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают погрузку раненых военнослужащих на поле боя.

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