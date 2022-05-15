Лариса Гузеева и Надежда Бабкина объяснили пропажу "Давай поженимся" и "Модного приговора" из эфира

Надежда Бабкина утверждает: «Модный приговор» обязательно вернется!» Фото: соцсети

Третий месяц в эфире главных телеканалов нет многих популярных развлекательных программ. Их место в эфире заняли информационные, аналитические, общественно-политические программы. С начала спецоперации зрительский интерес к этим темам высок. Из-за актуальных перемен в сетке вещания начались спекуляции, связанные с популярными передачами – проекты по очереди «закрывают», а команду «распускают». Слухи вокруг отмены Елены Малышевой закончились: ее ежедневная передача «Жить здорово!» в апреле вернулась в эфир, в то время как программа «Здоровье» сетку вещания не покидала. Поэтому сплетники взялись за других телезвезд.

Народная артистка Надежда Бабкина решила остановить слухи вокруг проекта «Модный приговор» (Первый канал). Надежда Георгиевна в эфире этого шоу уже 12 лет. Бабкина записала обращение в социальных сетях:

«Зрители часто интересуются, куда исчез «Модный приговор» и вернется ли он на ТВ. Никуда «Модный приговор» не исчез. Обязательно вернется! Считайте, что проект временно находится в творческом отпуске. Сейчас на первый план вышли общественно-политические программы, и я считаю, что в нынешней ситуации это правильно. Такая передача, как «Модный приговор» не может исчезнуть, ведь это проект прежде всего социальный. Наши стилисты действительно преображают каждую героиню. И поэтому тысячи женщин мечтают попасть в их руки. Героини выпусков уходят от нас преображенными не только внешне, но и внутренне. Они становятся более решительными, уверенными в себе, целеустремленными. Их преображение – это пример для всех зрительниц, которые, сидя перед экраном телевизора, думают: «А я тоже так могу!»

Ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева во временном отпуске в Болгарии. Сваха Роза Сябитова осталась в Москве. Фото: стоп-кадр видео

У Надежды Бабкиной работа в «Модном приговоре» занимала лишь небольшую часть рабочего времени: так как народный артистка руководит академическим театром «Русская песня». А вот у ведущих телешоу «Давай поженимся» работа на ТВ была одной из основных. Поэтому Лариса Гузеева еще в апреле уехала отдыхать и укреплять здоровье после ковида в Болгарию – там у нее апартаменты. А Роза Сябитова в Москве: занята своим бизнесом, огородом, поддерживает беременную дочку и стала звездой молодежный шоу на YouTube – блогеры полюбили сваху за острый язык. Сябитовой нравится: «Пока у меня временный отпуск – хожу на интервью для YouTube».

У «Давай поженимся» в эфире была нужная миссия – знакомить одиноких мужчин и женщин, которые хотят создать семью. Отпуск у команды тоже временный. Точной даты возвращения в эфир никто не знает. Многие надеются, что случится это к началу нового телесезона – в конце августа. Летом многие телепроекты всегда уходили в отпуск.

Также во временном отпуске проект «Мужское/Женское» - ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская. На этой неделе фото разбора и переноса световых установок из студии «Вечернего Урганта» в соседнюю вызвало панику в соцсетях: «Закрыли!» И этот слух опровергли – «Вечерний Ургант» никто не закрывал.

Многие ведущие во время незапланированного отпуска путешествуют одни или с семьями. Поэтому Гузееву, Урганта, Барановскую периодически «закрывают». Однако телеведущие просто ждут возвращения в эфир.